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Вице-президент китайской компании сообщил, когда презентуют революционный Lenovo Z5

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Вице-президент китайской компании сообщил, когда презентуют революционный Lenovo Z5
/ Фото из свободных источников

Вице-президент Lenovo и экс-генеральный директор подразделения ZUK Чан Чен продолжает рассказывать все новые детали о будущем флагмане Lenovo Z5. Недавно он сообщил официальную дату анонса смартфона.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Weibo, передает gsmarena.

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По словам вице-президента, новинку представят в Пекине уже 5 июня, хотя ранее сообщалось, что новинку покажут миру не ранее 14 июня. Также Чен отметил, что Z5 станет продолжением серии ZUK, которая включает Z1, Z2 Pro, Z2 и Edge. Кроме того, он опубликовал два новых тизера.

Lenovo Z5 Lenovo Z5
Новые тизеры Lenovo Z5

Вице-президент Lenovo также подтвердил информацию о том, что флагман получит "4 технологических прорыва", а также "18 запатентованных технологий", при чем некоторые из них, скорее всего, будут в разделе пользовательского интерфейса.

Ранее уже сообщили о том, что Lenovo Z5 получит внутреннее хранилище на 4 ТБ, а это даже больше, чем у некоторых ноутбуков. Также одной из особенностей смартфона станет безрамочный дисплей, который будет занимать 95% площади передней панели. Камера телефона также станет настоящим открытием, ведь уже зарекомендовала себя как одна из лучших на рынке.

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Отдельно сообщается, что девайс будет иметь хорошую автономность, ведь в режиме ожидания он сможет "прожить" до 45 дней. Также компания сообщила, что даже когда уровень заряда Lenovo Z5 будет равняться 0%, пользователь сможет еще около 30 минут разговаривать по телефону.

Lenovo Z5
Lenovo Z5 получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев

Также различные источники сообщают, что флагман получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и процессор 600 или 800 серии чипов Snapdragon (возможно, китайцы даже установят в новинку недавно анонсированный чипсет Snapdragon 710).

Теги: Техно Смартфоны Китай Lenovo
Источник: 24 Канал
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