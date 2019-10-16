Вице-президент США Пенс категорически отказался предоставлять Конгрессу документы по Украине
Следователи-конгрессмены Палаты представителей требовали у Майка Пенса документы, которые якобы должны способствовать пониманию роли вице-президента США по делу о возможном давлении Трампа на Украину.
Соответствующее заявление об отказе Пенса предоставлять документы в Конгресс передал его адвокат. Об этом написали в The New York Times.
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Также личный адвокат Пенса обвинил конгрессменов в превышении полномочий. Мол, требовать документы, которые "явно не является вице-президентскими записями" – это слишком.
Кроме того, адвокат заявил, что документы предоставлять нет смысла, поскольку все расследования в итоге признают незаконными.
Заметим, что ответственный за расследование дела о давлении на Украину комитет Конгресса требовал от Майка Пенса предоставить документы до 15 октября.
Коротко о деле о давлении США на Украине
• Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
• К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
• 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
• Этот скандал в Палате представителей Конгресса привел к тому, что объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
Интересно, что уже более 20 украинских и американских чиновников вспоминают как прямо или косвенно причастных к скандалу:
- Президент США Дональд Трамп.
- Президент Украины Владимир Зеленский.
- Адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
- Кандидата на пост президента США Джо Байден.
- Сын кандидата в президенты - Хантер Байден.
- Генеральный прокурор США Уильям Бар.
- Государственный секретарь Майкл Помпео.
- Вице-президент США Майк Пенс.
- Временный директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр.
- Советник Трампа Патрик Чипполоне.
- Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
- Председатель Разведывательного комитета Адам Шифф.
- Главный член этого же комитета Дэвид Нуньес.
- Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.
- Еще один ексгенпрокурор Виктор Шокин.
- Помощник Президента Украины Андрей Ермак.
- Специальный представитель США по Украине Курт Волкер.
- Советник Государственного департамента США Ульрих Брехбул.
- Посол США при ЕС Гордон Сондленд.
- Бывшая посолкиня США в Украине Мари Йованович.
- Генеральный инспектор разведки США Майкл Аткинсона.
И список пока далеко не окончательный.