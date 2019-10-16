Вице-президент США Пенс категорически отказался предоставлять Конгрессу документы по Украине

Следователи-конгрессмены Палаты представителей требовали у Майка Пенса документы, которые якобы должны способствовать пониманию роли вице-президента США по делу о возможном давлении Трампа на Украину.

Соответствующее заявление об отказе Пенса предоставлять документы в Конгресс передал его адвокат. Об этом написали в The New York Times.

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Также личный адвокат Пенса обвинил конгрессменов в превышении полномочий. Мол, требовать документы, которые "явно не является вице-президентскими записями" – это слишком.

Кроме того, адвокат заявил, что документы предоставлять нет смысла, поскольку все расследования в итоге признают незаконными.

Заметим, что ответственный за расследование дела о давлении на Украину комитет Конгресса требовал от Майка Пенса предоставить документы до 15 октября.

Коротко о деле о давлении США на Украине

• Во время телефонного разговора 25 июля 2019 Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

• К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

• 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

• Этот скандал в Палате представителей Конгресса привел к тому, что объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

Интересно, что уже более 20 украинских и американских чиновников вспоминают как прямо или косвенно причастных к скандалу:

Президент США Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Кандидата на пост президента США Джо Байден. Сын кандидата в президенты - Хантер Байден. Генеральный прокурор США Уильям Бар. Государственный секретарь Майкл Помпео. Вице-президент США Майк Пенс. Временный директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр. Советник Трампа Патрик Чипполоне. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Председатель Разведывательного комитета Адам Шифф. Главный член этого же комитета Дэвид Нуньес. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Еще один ексгенпрокурор Виктор Шокин. Помощник Президента Украины Андрей Ермак. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Советник Государственного департамента США Ульрих Брехбул. Посол США при ЕС Гордон Сондленд. Бывшая посолкиня США в Украине Мари Йованович. Генеральный инспектор разведки США Майкл Аткинсона.

И список пока далеко не окончательный.