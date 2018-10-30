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      Вице-президента Федерации бокса Киева арестовали за стрельбу в мужчину, – СМИ

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      Вице-президента Федерации бокса Киева Николая Щура взяли под арест
      Вице-президента Федерации бокса Киева Николая Щура взяли под арест / Hromadske.ua

      Полиция задержала вице-президента Федерации бокса Киева Николая Щура, которого подозревают в ранении из огнестрельного оружия мужчины. Так, 26 октября во время конфликта у развлекательного заведения в Голосеевском районе столицы злоумышленник избил 2 киевлян и стрелял в одного из них.

      Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

      В то же время в пресс-службі Нацполиции 30 октября сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе на Большой Васильковской.

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      Согласно информации полиции, после инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия на иномарке. Однако, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители задержали мужчину. Ему объявили о подозрении в хулиганстве.

      Относительно личности подозреваемого, то в полиции сообщили лишь, что он является 36-летним уроженцем Донецка. При этом правоохранители традиционно не указали имени злоумышленника.

      По данным "УП", подозреваемый – вице-президент Федерации бокса Киева, бизнесмен Николай Щур.

      Также известно, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

      На счету злоумышленника это не первый криминальный эпизод, отмечают правоохранители. Так, в январе 2017 года в помещении Оболонского управления полиции Щур нанес телесные повреждения столичном патрульному. Тогда злоумышленник приехал на помощь своей знакомой, которую патрульные заподозрили в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

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      После избиения правоохранителя злоумышленник стал фигурантом уголовного дела, которое расследовали по статье "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Обвинительный акт был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения.

      Что известно о Николае Щуре?
      Уроженец Донецка, "сделал карьеру" на рейдерстве, мошенничестве и полулегальных бизнес-схемах. Особый расцвет претерпел при президенте Викторе Януковиче.
      В 2013-2014 годах Щур отвечал за массовый завоз в Киев "титушок" из Крыма и восточных областей на "Антимайдан". СБУ инициировала открытие ряда уголовных производств против Щура за организацию похищения людей, участвовавших в акциях протеста на Майдане в Киеве. Однако уголовные дела с тех пор так и остались в подвешенном состоянии.
      Сразу после победы Майдана Щур сбежал в Крым и некоторое время скрывался от правоохранителей. Находясь на оккупированном полуострове, он финансово поддерживал различные сепаратистские акции в восточных и южных регионах. Известно о регулярных визитах Щура в Москву, контактах с главарями пророссийских боевиков Донбасса.
      Однако прошло время и стало понятно, что от смены власти в Киеве Щур отделался легким испугом. На сегодня он продолжает контролировать значительную долю мелкой торговли Киева и сотни киосков в подземных переходах города. Часть доходов направляется в Донецк на поддержку терроризма.

      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Спорт Новости Киева Оружие арест Криминальные новости Бокс
      Источник: 24 Канал
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