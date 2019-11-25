Вицемера Славянска выволокли из караоке-бара из-за замечаний по поводу российской попсы

Заместитель городского головы Славянска Донецкой области Андрей Рубан заявил, что стал жертвой нападения в баре за песни российского певца Олега Газманова. Его выставили за дверь и чуть не избили посетители и охранники заведения.

Рубан сделал замечание касательно исполнения песен "Москва, колокола", "Офицеры, россияне". Его возмутило, что они содержат пропаганду армии страны-агрессора.

"За требование на повышенных тонах не ставить песни, которые пропагандируют страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей жены. Я вызвал полицию. Пока ехала полиция, отдельные представители охраны учреждения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой", – написал он 23 ноября у себя на странице в Facebook.

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По словам вицемера, ему угрожали другие посетители и некоторые охранники заведения. Однако хулиганов не остановили даже полисмены. Со слов Рубана, ситуация дошла до того, что один из полицейских получил удар по лицу от еще одного активного посетителя. Однако Рубан обвинил прибывшую на место происшествия полицию в бездействии.

"Она никак не реагировала на угрозы, оскорбления со стороны указанных выше лиц, так и не смогла оформить протокол о правонарушении, отпустила охранника, который наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления в отношении меня, не установив его личность. Таким образом, я не смог написать заявление в полицию, полиция не смогла принять никаких законных действий в отношении правонарушителей. А на мое заявление, что будет оформлена жалоба на бездействие полиции, мне поступили угрозы от полиции и охраны, с которой, судя по всему, полиция вступила в сговор", – добавил Рубан.

А заявление он не смог написать из-за того, что один из посетителей выбросил бланки в мини-бассейн.

Андрей Рубан объясняет свою позицию тем, что он является "русскоязычным украинцем, не националистом, но при этом является патриотом своей страны".

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Тем временем Славянский отдел полиции Донецкой области имеет свою версию развития событий в баре. Правоохранители говорят, что во время написания заявления между вицемером и еще одним посетителем караоке-бара снова возник конфликт. Поэтому Рубан ушел из бара, так и не написав заявления. Несмотря на все полиция обещает начать расследование.