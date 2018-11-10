ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?

Ученый, вирусолог из Калифорнийского университета Питер Дюсберг доказывает всем, что СПИД не существует.

Много в этом мире непонятного, а точнее до конца мы не знаем вообще ничего. Вот одной из таких покрытых мраком вещей в сегодняшнем мире есть проблема ВИЧ-СПИД. Раньше я воспринимал эту аббревиатуру очень стереотипно и даже боялся. А теперь решил разобраться. Разбирался, разбирался в этой очень уж "темной" проблеме, а до конца так и не разобрался, чего и следовало ожидать.

Сейчас ведь как: если ты хоть чуть-чуть ближе приблизился к истине, то все – ты теперь "белая ворона". И никто тебя не станет слушать, каким бы классным оратором ты не был. И пусть у тебя есть все веские доказательства и аргументы, и пусть ты тысячу раз прав, но пока человек сам чего-то не поймет, а точнее пока до него не дойдет – ты так и останешься "белой вороной" в этом, честно сказать, немного мрачном мире.

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Вот, к примеру, продолжая тему ВИЧ-СПИД, один из ученых, вирусолог из Калифорнийского университета Питер Дюсберг, доказывает всем, что нет никакого СПИДа. Что это лишь стереотипная и много кому выгодная аббревиатура – на самом деле только комплекс уже давно известных болезней. И что человек с печатью ВИЧ вовсе не от вируса болеет, а попросту от многих причин. И что так же все было и раньше: еще задолго до появления, как считает ученый, страшного и выдуманного ВИЧ-СПИДа. Но так считает ученый, которого, кстати, уже давно предали анафеме и исключили из всяческих ученых советов, работающих по проблеме ВИЧ-СПИД.

Изучая эту проблему, у меня вместо ответов возникало все больше вопросов. Например, для оценки того, как ВИЧ влияет на здоровье, врачи используют такой показатель, как количество клеток CD4. Последний информирует, насколько сильна ваша иммунная система. Клетки СD4, иногда называемые Т-хелперами, – это белые кровяные тельца, отвечающие за иммунный ответ организма на бактериальные, грибковые и вирусные инфекции. Так вот, в этой связи мне показалось очень странным, что показатели клеток CD4 у одного и того же человека очень сильно варьировались. Хотя анализ брали практически в один и тот же день. Все дело в том, что тест на количество клеток человек сдавал в разных местах и даже городах. Потому как не один я, видимо, решил разобраться: что вообще происходит? Но если этот показатель является очень весомым, то почему он так разнится? То ли лабаротория подводит, то ли еще что-то непонятное. Я же говорю – вопросов больше, чем ответов.

Многие заявляют, что ВИЧ-СПИДа не существует – миф. Если так, то на этом мифе многие зарабатывают миллиарды. Но тут дело даже не в деньгах, хотя и это весьма серьезно. Если на самом деле никакого ВИЧ-СПИДа вообще не существует, то это очень жестоко. Если только заговор большинства ученых и фармацевтических компаний против больных и даже здоровых людей, то это мерзко.

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Понимаете ли вы, в чем дело: до сих пор, как писал вирусолог Дюсберг, вирус иммунодефицита никто не может выделить, показать и доказать, что он действительно существует. Хотя, возможно, не зря Дюсберга исключили из всевозможых ученых советов. Быть может, он действительно псевдоученый? Более того, работники СПИД-центров заверяют, что ВИЧ действительно существует. И что они воочию видели и видят, как люди, зараженные этой нечистью, но не принимающие соответствующее лечение, чахли и чахнут буквально на глазах.

Сегодня на поиски вакцины против вируса выделяют огромные деньги. Каждый месяц люди читают новые заметки о том, что эликсир против ВИЧ найден. Все ищут, выделяют деньги, часть из которых, естественно, идет не по адресу, а вакцины так и нет.

А что делают люди, у которых уже нашли ВИЧ-инфекцию? Пока что им приходится принимать очень токсическую для организма антиретровирусную терапию. Кстати, в некоторых городах Украины на всех ВИЧ-позитивных не хватает бесплатных таблеток. Людям приходится самим оплачивать далеко не дешевое лечение, в частности, заказывать препараты за рубежом.

По всей видимости, ВИЧ действительно существует. Но почему же вокруг этой проблемы столько "за и против", столько несостыковок в плане результатов анализов, столько шумихи по поводу якобы уже изобретенной вакцины… В общем вопросов снова больше, чем ответов.

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