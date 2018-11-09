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      Грандиозное шоу Victoria's Secret: самые яркие фото с показа новой коллекции

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      "Ангелы" Victoria's Secret: коллекция 2018
      "Ангелы" Victoria's Secret: коллекция 2018 / Getty images

      8 ноября в нью-йоркском выставочном центре Pier 94 состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире моды – показ новой коллекции бельевого бренда Victoria's Secret. Знаменитые "ангелы" примерили сексапильные наряды, которыми покорили подиум.

      Ежегодно миллионы поклонников бельевого бренда ожидают феерическое шоу. Организаторы выбирают известные мегаполисы, в которых на несколько дней останавливаются все "ангелы" Victoria's Secret. В 2017 году китайский Шанхай гостеприимно принимал знаменитых моделей. А вот в этом году грандиозное шоу прогремит в сердце Соединенных Шататов Америки – Нью-Йорке.

      Читайте также: В черных халатах и соблазнительном белье: первые фото с подготовки к шоу Victoria's Secret

      На подиум вышли 60 известных моделей. В частности, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Сванепул, Лили Олдридж, Эльза Госк, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, сестры Хадид и другие. Звезды демонстрировали новинки Victoria's Secret под зажигательные хиты Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Риты Оры, Шона Мендеса и The Struts.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Адриана Лима

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Сара Сампайо

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Кендалл Дженнер

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Лаис Рибейро

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Белла Хадид

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Винни Харлоу

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Жозефин Скривер

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Тейлор Хилл

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Жасмин Тукс

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Кэндис Свейнпол

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Бехати Принслу

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Кендалл Дженнер

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Джиджи Хадид

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Адриана Лима

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Роми Стрейд

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      "Ангелы" на Victoria's Secret Fashion Show 2018

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Винни Харлоу

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Джиджи Хадид

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Барбара Фиалью

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Жизель Оливьера

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Стелла Максвелл

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Марта Хант

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Модели на Victoria's Secret Fashion Show 2018

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Белла Хадид

      Самым ожидаемым был выход на подиум Эльзы Хоск. Именно эта шведская модель получила честь показать самый дорогой предмет новой коллекции Victoria's Secret – бюстгальтер с названием The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов. Роскошное изделие украшено драгоценными камнями и создано дизайнерами Atelier Swarovski.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Эльза Хоск

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Эльза Хоск

      Не менее впечатляющим стал выход модели Роми Стрейд, которая появилась на подиуме с металлическим аксессуаром-звездой, которая крепилась на спине и имела вес 12 килограммов. Весь образ Роми состоял из 125 тысяч кристаллов Swarovski. На создание семиугольной звезды, заменившей традиционные "ангельские" крылья, пришлось потратить 150 часов и 55 тысяч кристаллов Swarovski. В прошлом году наряд из 275 тысяч кристаллов и перьев достался нынешней звезде с роскошным бра Эльзе Хоск.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Роми Стрейд

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Роми Стрейд

      По традиции, только VIP-гости имели возможность увидеть феерическое шоу. Вход на показ был только по специальным приглашениям, которые получили представители шоу-бизнеса и индустрии моды. Все же сторонники Victoria's Secret посмотрят шоу во время трансляции на телеканале ABC, который состоится 2 декабря. Кроме этого, смонтированное видео показа обнародуют на официальном сайте Victoria's Secret.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Певица и VIP-гость Bebe Rexha

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Исполнитель Эндрю Таггарт из группы The Chainsmokers

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Певица Холзи

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Певица Рита Ора

      Все фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Стиль и мода Нью-Йорк
      Источник: 24 канал
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