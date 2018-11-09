8 ноября в нью-йоркском выставочном центре Pier 94 состоялось одно из самых ожидаемых событий в мире моды – показ новой коллекции бельевого бренда Victoria's Secret. Знаменитые "ангелы" примерили сексапильные наряды, которыми покорили подиум.

Ежегодно миллионы поклонников бельевого бренда ожидают феерическое шоу. Организаторы выбирают известные мегаполисы, в которых на несколько дней останавливаются все "ангелы" Victoria's Secret. В 2017 году китайский Шанхай гостеприимно принимал знаменитых моделей. А вот в этом году грандиозное шоу прогремит в сердце Соединенных Шататов Америки – Нью-Йорке.

Читайте также: В черных халатах и соблазнительном белье: первые фото с подготовки к шоу Victoria's Secret

На подиум вышли 60 известных моделей. В частности, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Сванепул, Лили Олдридж, Эльза Госк, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Кендалл Дженнер, Винни Харлоу, сестры Хадид и другие. Звезды демонстрировали новинки Victoria's Secret под зажигательные хиты Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Риты Оры, Шона Мендеса и The Struts.



Адриана Лима



Сара Сампайо



Кендалл Дженнер



Лаис Рибейро



Белла Хадид



Винни Харлоу



Жозефин Скривер



Тейлор Хилл



Жасмин Тукс



Кэндис Свейнпол



Бехати Принслу



Кендалл Дженнер



Джиджи Хадид



Адриана Лима



Роми Стрейд



"Ангелы" на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Винни Харлоу



Джиджи Хадид



Барбара Фиалью



Жизель Оливьера



Стелла Максвелл



Марта Хант



Модели на Victoria's Secret Fashion Show 2018



Белла Хадид

Самым ожидаемым был выход на подиум Эльзы Хоск. Именно эта шведская модель получила честь показать самый дорогой предмет новой коллекции Victoria's Secret – бюстгальтер с названием The Dream Angels Fantasy Bra за миллион долларов. Роскошное изделие украшено драгоценными камнями и создано дизайнерами Atelier Swarovski.



Эльза Хоск



Эльза Хоск

Не менее впечатляющим стал выход модели Роми Стрейд, которая появилась на подиуме с металлическим аксессуаром-звездой, которая крепилась на спине и имела вес 12 килограммов. Весь образ Роми состоял из 125 тысяч кристаллов Swarovski. На создание семиугольной звезды, заменившей традиционные "ангельские" крылья, пришлось потратить 150 часов и 55 тысяч кристаллов Swarovski. В прошлом году наряд из 275 тысяч кристаллов и перьев достался нынешней звезде с роскошным бра Эльзе Хоск.



Роми Стрейд



Роми Стрейд

По традиции, только VIP-гости имели возможность увидеть феерическое шоу. Вход на показ был только по специальным приглашениям, которые получили представители шоу-бизнеса и индустрии моды. Все же сторонники Victoria's Secret посмотрят шоу во время трансляции на телеканале ABC, который состоится 2 декабря. Кроме этого, смонтированное видео показа обнародуют на официальном сайте Victoria's Secret.



Певица и VIP-гость Bebe Rexha



Исполнитель Эндрю Таггарт из группы The Chainsmokers



Певица Холзи



Певица Рита Ора

Все фото: Getty Images