Олександр Лукашенко вважає, що від зв'язки Білорусі та Росії залежить, чи буде війна в регіоні. Політик назвав акції протесту на підтримку Олексія Навального спробою розхитати Росію.

Такі заяви самопроголошений президент Білорусі зробив 11 лютого на VI Всебілоруських народних зборах.

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Деталі заяви Олександра Лукашенка

Тільки об'єднавшись, ми збережемо стійкість наших країн. Від зв'язки Білорусь – Росія або Росія – Білорусь залежить, буде тут мир або війна. Від нашої єдності з Росією все буде залежати,

– зазначив Лукашенко.

Політик назвав протести в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального спробою розхитати Росію, аби згодом синхронізувати протести там з акціями в Білорусі.

На його думку, це начебто підтверджує втручання зовнішніх сил, які зацікавлені у зриві інтеграції обох країн.

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко заявив, що під час його інавгурації хотіли влаштувати провокацію. Саме це нібито було причиною того, що захід організували приховано.