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Вид на горы и океан: как выглядит роскошный дом Синди Кроуфорд

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Синди Кроуфорд продала свой особняк
Синди Кроуфорд продала свой особняк / Trulia

Легендарная модель 90-х Синди Кроуфорд продала свой роскошный особняк в Малибу за 45 миллионов долларов через два года после того, как его впервые выставили на продажу.

52-летняя Синди купила виллу три года назад за 50,5 миллиона долларов и полностью переделала дом. Особняк имеет четыре спальни, шесть ванных комнат, бассейн, зал для спа, теннисный корт и живописный вид на горы и Тихий океан, пишет Trulia.

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Синди Кроуфорд продала свой особняк с видом на океан

Сначала Кроуфорд продавала дом за 60 миллионов долларов, однако через два года она была вынуждена снизить цену. Имя покупателя не разглашается, известно только, что сделка состоялась несколькими неделями ранее.

Кроме особняка в Малибу, в семье Кроуфорд есть дом на берегу озера Онтарио, мексиканская вилла и апартаменты в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене.

 

Теги: Мода Голливуд LifeStyle
Источник: 24 Канал
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