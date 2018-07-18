Вида едва не выпал из автобуса во время празднования успеха на Чемпионате мира: видео

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида едва не выпал из автобуса во время праздничного парада в Загребе, где местные жители встречали свою сборную.

Во время парада Вида решил стать на наклонную поверхность и поскользнулся. Однако его вовремя поймали партнеры по сборной, в том числе вратарь Даниэль Субашич.

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О том, как сборную Хорватии встречали дома после получения серебряных наград Чемпионата мира, читайте по ссылке.