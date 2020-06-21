Журналисты обнародовали ужасные кадры из разрушенного взрывом 9-этажного дома в Киеве. Местные жители говорят, что слышали крики о помощи людей, которых завалило обломками.

Житель дома, который позволил обнародовать видео журналисту Богдану Аминову говорит, что от квартир не осталось практически ничего.

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Как видно из видео, ударная волна разрушила пол, потолок, стены. А мебель и бытовую технику разбросало по всему двору вокруг дома.

Смотрите видео изнутри дома, где произошел взрыв:

Еще одно видео изнутри разрушенного дома:

Смотрите видео, как спасатели разбирают завалы:

Обратите внимание! С рассказами очевидцев о моменте взрыва и его обстоятельствах можно ознакомиться по ссылке.

Взрыв в доме на Позняках: последние новости

В одной из многоэтажек Киева на Позняках 21 июня произошел мощный взрыв. В результате взрыва повреждены сразу несколько этажей.

По предварительным данным Нацполиции погибли два человека, еще несколько находятся под завалами.

Сейчас полиция оцепила территорию и никого туда не пускает. Спасатели проверяют каждый подъезд на предмет утечки газа.

На место трагедии приехали мэр Киева Виталий Кличко и глава МВД Арсен Аваков. Прокуратура Киева уже возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности).

Сейчас рассматривают две версии причины взрыва: