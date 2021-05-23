Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.
К теме Донбасс, борьба с олигархами и второй срок: о чем Зеленский говорил на пресс-конференции
Достижения Зеленского на посту президента
С начала президентства Владимира Зеленского прошло 2 года. Среди достижений президента – возвращение к повестке дня вопроса по Крыму – основание "Крымской платформы", развертывание диджитализации и открытие рынка земли, в частности.
2 года Зеленского на посту президента: смотрите видео
Обыски у мэра Киева Кличко
В коммунальных предприятиях Киева прошли обыски, 18 мая правоохранители появились возле дома и мэра Виталия Кличко. Однако впоследствии выяснилось, что они пришли якобы к соседям политика. Сам Кличко сообщил, что благодаря камере наблюдения видел, что правоохранители стучали в его дверь.
Вероятная причина обысков у Кличко: смотрите видео
Музыканты России до сих пор не прекратили концерты в Украине
Некоторые российские музыканты не прекратили ездить с концертами в Украину даже на фоне агрессии Кремля. Недавно на украинца, который в Киеве спросил артиста Басту "Чей Крым?" напали охранники россиянина. В то же время сам музыкант Василий Вакуленко находится на сайте "Миротворца".
Российские исполнители до сих пор ездят в Украину: смотрите видео
Последствия ручного регулирования цен на топливо
Продажу премиального топлива прекратили сразу несколько крупных автозаправочных станций. Однако все начали чиновники, которые резко ограничили торговую надбавку на бензин и дизель.
Влияние действий правительства по топливу на украинцев: смотрите видео
Обучение резервистов на Харьковщине
На Харьковщине 2 тысячи резервистов принимают участие в учениях территориальной обороны. Сейчас их посвятили тактическому маневрированию соответствующих отделений и налаживанию работы штабов. В случае вторжения врага подготовленные подразделения резерва смогут противодействовать диверсантам, в частности.
Учения по противодействию врагу на Харьковщине: смотрите видео