Горят балкон и комната: в харьковской 16-этажке произошел пожар – видео
В Харькове загорелась квартира на 7 этаже дома. Оттуда эвакуировали часть жителей. Пламя охватило одну комнату и балкон. В сети опубликовали видео этого события.
Источник:Фейсбук ГСЧС Харьковской области
Это случилось на улице Танкопия 3/1 вечером 11 мая. В 17:15 пожар смогли локализовать, однако полностью его до сих пор не погасили.
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Что известно об инциденте
- Всего из дома эвакуировали 25 человек.
- Вероятно, возгорание случилось на одном из балконов 16-этажки.
- Также горят вещи в комнате квартиры.
- Пока неизвестно, какова вероятная причина возгорания.
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