В Харькове загорелась квартира на 7 этаже дома. Оттуда эвакуировали часть жителей. Пламя охватило одну комнату и балкон. В сети опубликовали видео этого события.

Это случилось на улице Танкопия 3/1 вечером 11 мая. В 17:15 пожар смогли локализовать, однако полностью его до сих пор не погасили. К теме Взрыв батареи электросамоката: назвали причину масштабного пожара во Львовской многоэтажке Огонь вырывается с балкона квартиры: видео телеграм-канала "Харьков LIVE" Что известно об инциденте Всего из дома эвакуировали 25 человек.

Вероятно, возгорание случилось на одном из балконов 16-этажки.

Также горят вещи в комнате квартиры.

Пока неизвестно, какова вероятная причина возгорания. Обратите внимание! В Киеве 10 мая мужчина устроил пожар на балконе собственной квартиры. Причиной для такого шага стал конфликт с женой. За содеянное киевлянину теперь грозит до 10 лет лишения свободы.