Об этом в среду, 16 июля сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. В телеграмм-канале также опубликовали личные данные подростка.

Смотрите также Испуганная лиса забрела во львовское заведение питания: почему это опасно

Кто на самом деле издевался над животными?

Сразу после обнаружения сообщения с личными данными в одном из телеграмм-каналов, сотрудники отдела криминального анализа полиции Закарпатской области и киберполиции идентифицировали абонента – несовершеннолетнего жителя Ужгородского района.

Однако технический анализ установил, что упомянутый канал администрируют с другого IP-адреса.

Во время выезда по месту жительства подростка и общения с его семьей правоохранители установили, что 13-летний парень является пользователем онлайн-игр. В результате конфликта в игровой среде он стал жертвой кибербуллинга.

Неустановленные лица создали телеграмм-канал, в котором обнародовали снятое на территории России видео 2017 года, а также персональные данные подростка.

К съемке и распространению видео ребенок никакого отношения не имеет. Полиция продолжает проверку по факту кибербуллинга и незаконного распространения персональных данных,

– говорится в сообщении.