Об этом в среду, 16 июля сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. В телеграмм-канале также опубликовали личные данные подростка.
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Сразу после обнаружения сообщения с личными данными в одном из телеграмм-каналов, сотрудники отдела криминального анализа полиции Закарпатской области и киберполиции идентифицировали абонента – несовершеннолетнего жителя Ужгородского района.
Однако технический анализ установил, что упомянутый канал администрируют с другого IP-адреса.
Во время выезда по месту жительства подростка и общения с его семьей правоохранители установили, что 13-летний парень является пользователем онлайн-игр. В результате конфликта в игровой среде он стал жертвой кибербуллинга.
Неустановленные лица создали телеграмм-канал, в котором обнародовали снятое на территории России видео 2017 года, а также персональные данные подростка.
К съемке и распространению видео ребенок никакого отношения не имеет. Полиция продолжает проверку по факту кибербуллинга и незаконного распространения персональных данных,
– говорится в сообщении.