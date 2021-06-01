Випробовування провели на одному з загальновійськових полігонів ЗСУ. Вони відбулись у понеділок, 1 червня. Попередні тренування були 27 травня 2021 року.

До теми Надпотужна та модернізована: в Україні випробовують нову артилерійську установку "Богдана"

Військові провели випробування САУ "Богдана"

До тренувань долучитись запросили представника ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", який виробляє САУ "Богдана". Він розповів, що "родзинкою" зброї "Богдани" є ствол калібру 155 міліметрів.

Його виготовляють з української сталі на вітчизняному обладнанні. Самохідна артилерійська установка адаптована під стрільбу боєприпасом НАТО.

САУ "Богдана" випробували стрільбою: дивіться відео "Військового телебачення України"

Що відомо про українську зброю "Богдана"

Українську самохідну артилерійську установку 2С22 "Богдана" створили у лютому 2016 року. Замовником були Міноборони України та Краматорський завод важкого верстатобудування.

створили у лютому 2016 року. Зразок вперше показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня САУ 2С22 "Богдана" стала учасником військового параду на честь Дня Незалежності України.

Цю зброю вважають одним з важливих елементів переозброєння ракетних військ та артилерії української армії на сучасні зразки.



Технічні характеристики самохідної гаубиці "Богдана" / Інфографіка АрміяInform