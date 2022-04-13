В издании заявили, что это фейк. BBC никак не связан с изготовлением и распространением этого видео.

На тему Окровавленную игрушку с вокзала Краматорска передадут в представительство ООН

Сейчас СМИ работает над тем, чтобы удалить видео из сети.

Нам известно о фейковом видео с брендом BBC News, в котором говорят о том, что Украина ответственна за ракетную атаку на железнодорожный вокзал Краматорска на прошлой неделе. BBC принимает меры по удалению видео. Мы призываем людей не делиться этим и проверять истории на веб-сайте BBC News,

– заявили представители издания.

Обстрел вокзала в Краматорске: главное

8 апреля Россия нанесла 2 ракетных удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. На тот момент там находились около 4 тысяч мирных жителей. Люди ждали эвакуационного поезда. О том, что в городе проходит эвакуация, было известно всем.

Одна из ракет попала во временный зал ожидания, где находились сотни человек.

В результате этого обстрела Россия убила по меньшей мере 52 мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города, и 109 ранили.

Обломки ракеты нашли в 40 метрах от эпицентра удара, что свидетельствует о высокой мощности. Враг использовал "Точку-У".

Доказательств о том, что именно Россия ответственна за обстрел вокзала, предостаточно.

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