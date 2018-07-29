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Видео гола и моментов матча "Львов" – "Динамо"

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Львов – Динамо видео гола 28 июля 2018
Львов – Динамо видео гола 28 июля 2018 / ФК "Динамо"

Матч между "Львовом" и "Динамо" был довольно оживленным, но забить обеим командам удалось лишь один раз. Гол на счету форварда "Динамо" Русина.

Произошло это уже в добавленное арбитром время. Сам 19-летний игрок лишь за минуту до этого вышел на поле. Ассистировал же ему еще один игрок, вышедший на замену во втором тайме – Андриевский.

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Видео гола и моментов матча "Львов" – "Динамо"

Благодаря этой победе "Динамо" одерживает три очка и продолжает лидировать в Чемпионате Украины.

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Теги: Динамо Новости спорта УПЛ
Источник: 24 Канал
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