00:38
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Видео ко Дню матери с "ненавистью" к мужчинам опубликовал супермаркет Германии

      11 Читати новину українською
      В видео ко Дню матери указано: "Спасибо тебе, мама, что ты – не папа"
      В видео ко Дню матери указано: "Спасибо тебе, мама, что ты – не папа" / Кадр из видео

      За публикацию рекламного видео ко Дню матери "Мы благодарим!" на немецкий супермаркет Edeka обрушился шквал критики пользователей сети и СМИ. В видео на черно-белых кадрах изображена неуклюжесть отцов в различных ситуациях с детьми.

      В ролике сцены, где, например, отец засыпает, читая сказку на ночь, или попадает мячом в лицо дочери, выбив ей зубы, сопровождаются чтением текста детскими голосами: "Спасибо тебе", сообщает Deutsche Welle.

      Читайте также: День матери: забавные картинки о жизни мам, от которых невозможно удержать смех

      "Спасибо за то, что ты всегда рядом. Ты заботишься обо мне. Чувствуешь, когда наступает нужное мгновение. Тебе я всегда могу все рассказать. А ты всегда меня выслушаешь. Ты – пример для меня, в любой момент поддержишь меня, чем можешь. Спасибо тебе за красоту. И за чувственность", – говорится в видеоролике.

      Завершается видео финальной фразой: "Мама, спасибо тебе, что ты – не папа". В конце также есть изображение с любящей матерью, которая демонстрирует заботу к дочери. А отец в это время ест что-то похожее на чипсы, сидя на диване перед телевизором.

      Смотрите видеоролик ко Дню матери от супермаркета Edeka:

      Читайте также: Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото

      Рекламный ролик раскритиковали за поддержку старых гендерных клише. Так как мужчин показали безнадежно неуклюжими, а женщин – заботливыми и ласковыми.

      Многие Twitter-пользователи осудили изображение мужчин в таком образе. Так, пользователь Freylis написал, что "это был самый отвратительный, самый мужененавистный видеоролик, который я когда-либо видел".

      Критике подверглось и восхваление образа заботливой, любящей матери. Исследовательница гендерных проблем Стиви Шмидель заявила, что ролик был "пощечиной по лицу всех эмансипированных женщин".

      Возможно, рекламодатели действительно думали, что делают что-то хорошее для женщин в День матери. Но все пошло не так. Эта реклама является псевдо-прогрессивной. Она разделяет и усиливает борьбу между мужчинами и женщинами. Испорченный подарок ко Дню матери,
      – сказала исследовательница гендерных проблем.

      Представители супермаркета Edeka объяснили, что "хотели изобразить родителей не в плохом свете, а в несколько преувеличенном и юмористическом образе, и сказать "спасибо" всем матерям в День матери".

      blog_ava
      Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
      12 мая
      928
      Теги: День матери Дети и несовершеннолетние Скандал Гендерное равенство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
      12 мая , 22:15 Главные новости 12 мая: видеопетиция о роспуске Рады и трогательный День матери
      226
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 925
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      334
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      12 мая , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 1919
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      12 мая , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 3198
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Невеста кормила грудью ребенка прямо на свадебной церемонии: фото
       31 августа 2017 , 18:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук