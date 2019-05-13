Видео ко Дню матери с "ненавистью" к мужчинам опубликовал супермаркет Германии

За публикацию рекламного видео ко Дню матери "Мы благодарим!" на немецкий супермаркет Edeka обрушился шквал критики пользователей сети и СМИ. В видео на черно-белых кадрах изображена неуклюжесть отцов в различных ситуациях с детьми.

В ролике сцены, где, например, отец засыпает, читая сказку на ночь, или попадает мячом в лицо дочери, выбив ей зубы, сопровождаются чтением текста детскими голосами: "Спасибо тебе", сообщает Deutsche Welle.

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"Спасибо за то, что ты всегда рядом. Ты заботишься обо мне. Чувствуешь, когда наступает нужное мгновение. Тебе я всегда могу все рассказать. А ты всегда меня выслушаешь. Ты – пример для меня, в любой момент поддержишь меня, чем можешь. Спасибо тебе за красоту. И за чувственность", – говорится в видеоролике.

Завершается видео финальной фразой: "Мама, спасибо тебе, что ты – не папа". В конце также есть изображение с любящей матерью, которая демонстрирует заботу к дочери. А отец в это время ест что-то похожее на чипсы, сидя на диване перед телевизором.

Смотрите видеоролик ко Дню матери от супермаркета Edeka:

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Рекламный ролик раскритиковали за поддержку старых гендерных клише. Так как мужчин показали безнадежно неуклюжими, а женщин – заботливыми и ласковыми.

Многие Twitter-пользователи осудили изображение мужчин в таком образе. Так, пользователь Freylis написал, что "это был самый отвратительный, самый мужененавистный видеоролик, который я когда-либо видел".

Критике подверглось и восхваление образа заботливой, любящей матери. Исследовательница гендерных проблем Стиви Шмидель заявила, что ролик был "пощечиной по лицу всех эмансипированных женщин".

Возможно, рекламодатели действительно думали, что делают что-то хорошее для женщин в День матери. Но все пошло не так. Эта реклама является псевдо-прогрессивной. Она разделяет и усиливает борьбу между мужчинами и женщинами. Испорченный подарок ко Дню матери,

– сказала исследовательница гендерных проблем.

Представители супермаркета Edeka объяснили, что "хотели изобразить родителей не в плохом свете, а в несколько преувеличенном и юмористическом образе, и сказать "спасибо" всем матерям в День матери".