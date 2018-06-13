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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Видео ONUKA попало в четыре категории шорт-листа Berlin Fashion Film Festival

80 Читати новину українською
ONUKA
ONUKA / facebook.com/onuka.official

Видео на трек Vidlik группы ONUKA заявлено аж в четырех категориях шорт-листа Berlin Fashion Film Festival (BFFF). В номинации "Лучшее музыкальное видео" работа отмечена на ряду с клипами Кэти Перри и Ry X.

Конкурс Берлинского кинофестиваля в стиле fashion ежегодно собирает лучшие работы со всего мира. В 2018-м жюри фестиваля рассмотрело 985 работ, среди которых клип на композицию Vidlik группы ONUKA.

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За результатом – клип отмечен сразу в четырех категориях в шорт-листе из 150 работ: Лучший новый артист" (Best Emerging Artist), "Лучшее музыкальное видео" (Best Music Video), "Художник-постановщик" (Production Design) и "Стайлинг" (Styling).

Смотрите клип Vidlik группы ONUKA

 

Круто, когда работа украинской команды получает признание за пределами нашей страны. Найти себя в шорт-листе BFFF – признак того, что мы движемся в правильном направлении. Да, впереди еще много работы. Но, когда только в одном городе с тобой работают такие профи своего дела, как Patoka Studio или Radioaktivefilm, правда, есть стимул делать свое дело с каждым днем все лучше,
– поделилась лидер группы ONUKA Ната Жижченко.

Клип Vidlik с одноименного мини-альбома группы вышел 13 апреля 2016 года. За два года после релиза работа собрала более 4 миллионов просмотров на YouTube, а сам альбом возглавил европейские чарты iTunes. Клип стал первой совместной работой группы и украинского режиссера Анны Бурячковой. В работе над продакшеном приложили усилий Radioaktivefilm, которые только за последние годы сотрудничали с Coldplay, Foals и Paloma Faith.

Напомним, 7-й по счету BFFF состоится 12-13 июля в столице Германии. Тогда же и станут известны имена победителей конкурсной программы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Фестивали ONUKA
Источник: 24 Канал
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