Видео падения Стерлинга, после которого скандальный арбитр назначил пенальти в ворота "Шахтера"

На 24-й минуте в матче между английским "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером" в ворота "горняков" был назначен пенальти.

Фол зафиксировали из-за падения полузащитника "Мансити" Стерлинга в штрафной площадке. Но никто против англичанина не фолил. Стерлинг зацепился за газон и упал, когда Матвиенко был в полметре до него, и Пятов еще не вышел не перехват. Однако это не остановило скандального арбитра Виктора Кашшаи (именно он не засчитал гол Марко Девича в ворота сборной Англии на Евро-2012) назначить пенальти. Это при том, что в матче за воротами действовал дополнительный арбитр.

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Пенальти четко реализовал Жезус. Это был второй гол в матче "Манчестер Сити" – "Шахтер".

Видео падения Стерлинга, за которое назначили пенальти