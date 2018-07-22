Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti показала впечатляющий результат в очередном испытании

Итальянский энтузиаст с ником Rsannino продемонстрировал возможности пары видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и юбилейного "отборочного" процессора от компании Intel Core i7-8086K. Стоит отметить, что в 3DMark05 среди аналогичных испытаний именно эта пара заняла первую строчку с результатом в 92 197 баллов.

Об этом сообщает Overclockers.

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К слову, в абсолютном зачете это лишь четвертое место, и этот результат хуже достижения с одиночной видеокартой. Пара GeForce GTX 1080 Ti в текущем эксперименте работала на частотах 1911/11016 МГц, хотя на снимке экрана явно запечатлен момент с более низкими частотами. Обе видеокарты охлаждались жидкостными системами необслуживаемого типа.

Результаты теста GeForce GTX 1080 Ti и Intel Core i7-8086K

Центральный процессор Intel Core i7-8086K под жидким азотом набрал 7204 МГц, активность сохраняли четыре ядра без Hyper-Threading. Если новые видеокарты NVIDIA выйдут в этом квартале, то нас ждет мощная волна обновления рекордов, а пока приходится довольствоваться такими вот прецедентами.

Что такое 3DMark05?

Это название серии популярнейших и широко известных компьютерных тестов производительности, которые разработала финская компания Futuremark. Тесты данной серии ориентированы прежде всего на графические компоненты персонального компьютера с целью определения производительности системы в компьютерных играх.

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