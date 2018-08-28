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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 показала невероятный результат в новом тесте

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Хуан Женьсунь представляет видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080
Хуан Женьсунь представляет видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 / Road to VR

Пока большинство геймеров и ПК-энтузиастов с нетерпением ждут выхода первых обзоров видеокарт GeForce RTX, одного из представителей новой линейки графических ускорителей заметили в базе тестового пакета 3DMark Time Spy. Судя по характеристикам, протестовали NVIDIA GeForce RTX 2080, которая уже сейчас по показателям обходит GeForce GTX 1080 Ti.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: NVIDIA сравнила производительность видеокарт GeForce RTX 2080 и GeForce GTX 1080

Протестированный образец имеет 8 ГБ видеопамяти GDDR6, что работает на эффективной частоте 14 ГГц, что вместе с 256-разрядной шиной обеспечивает пропускную способность на уровне 448 ГБ в секунду. Максимальная частота графического процессора в ходе тестирования достигала отметки в 2025 МГц.

NVIDIA GeForce RTX 2080
Результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 2080 в 3DMark Time Spy

Что касается самих результатов, то в 3DMark Time Spy видеокарте GeForce RTX 2080 удалось набрать больше 10 тысяч "попугаев" Graphics Score. В то же время GeForce GTX 1080 Ti и GeForce GTX 1080 набирают в нем около 9500 и 7300 баллов соответственно. Таким образом, GeForce RTX 2080 оказалась более чем на треть производительнее своего прямого предшественника и на 5% обошла нынешнего игрового флагмана "зеленых".

GeForce RTX 2080 та GeForce GTX 1080
Сравнение производительности GeForce RTX 2080 и GeForce GTX 1080

Подчеркнем, что перед нами синтетический бенчмарк, который не использует в полной мере все возможности нового GPU (вроде тензорных и RT-ядер), а само тестирование, с большой вероятностью, проводилось на ранней версии драйвера. Если верить собственным тестам NVIDIA, то в зависимости от программы GeForce RTX 2080 обеспечивает на 40 – 100% большую производительность, чем GeForce GTX 1080.

Презентация новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX смотрите видео

 

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Теги: Техно Гаджеты NVIDIA
Источник: 24 Канал
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