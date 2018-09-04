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Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti протестировали в играх: первые результаты

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Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti протестировали в играх
Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti протестировали в играх / Фото из свободных источников

Первые обзоры игровых видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX опубликуют лишь 14 сентября. До этого времени геймеры и ПК-энтузиасты могут строить выводы о производительности новых адаптеров только по информации из неофициальных источников, в том числе опрометчивых видеоблогеров.

Об этом сообщает 3DCenter.

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Один турецкий YouTube-канал нечаянно опубликовал видео с игровыми тестами нового игрового флагмана "зеленых" – GeForce RTX 2080 Ti. И хотя ролик практически сразу исчез с канала, результаты тестов уже начали свое путешествие по сети и в конечном итоге были собраны немецкими журналистами с 3DCenter в удобную для анализа таблицу.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Результаты тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti в играх

Если верить опубликованным данным, то по результатам тестов в десяти играх при разрешении 4K, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказалась в среднем на 37,5% быстрее давно знакомой GeForce GTX 1080 Ti. Подчеркнем, что перечисленные проекты лишены поддержки технологии из набора NVIDIA RTX, которые стали главной "фишкой" новых карт, и при их использовании отставание GeForce GTX 1080 Ti должна оказаться значительно большим.

Какой именно вариант GeForce RTX 2080 Ti (Founders Edition или в исполнении AIB-партнеров NVIDIA) принимал участие в тестировании, к сожалению, не сообщается. Отметим, что как "сердце" системы выступал процессор AMD Ryzen 5 2600X (6 ядер / 12 потоков, 3,6 / 4,2 ГГц).

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Теги: Техно NVIDIA Игры Гаджеты
Источник: 24 Канал
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