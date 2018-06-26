Видеокарты ASRock Phantom Gaming появятся на европейском рынке: дата релиза
В рамках выставки Computex 2018 представители компании ASRock обмолвились, что планируют вывести линейку видеокарт Phantom Gaming на европейский рынок уже в середине лета. Теперь стала известна точная дата выхода новых видеоадаптеров, а также то, какие именно модели первыми появятся на прилавках магазинов.
Об этом сообщает Tom's Hardware.
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В европейских магазинах видеокарты линейки ASRock Phantom Gaming можно будет приобрести уже первого июля. Сначала покупателям будет предложен выбор из четырех продуктов:
- Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC;
- Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC;
- Phantom Gaming X Radeon RX570 4G OC;
- Phantom Gaming D Radeon RX570 4G.
Кроме того, в планы ASRock на ближайшее будущее также входит европейский релиз графических ускорителей семейства Radeon RX Vega, однако никаких подробностей о данных картах пока не последовало. Тайваньский вендор также пока не готов объявить рекомендованные цены новые видеокарты, они станут известны в течение ближайших нескольких дней.
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