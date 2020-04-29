Видеоконференция в нормандском формате: о чем будут говорить главы МИД

Переговоры глав МИД "нормандской четверки" состоятся в четверг, 30 апреля, во второй половине дня. Из-за пандемии коронавируса "встреча" пройдет в формате видеоконференции.

Эту информацию подтвердил представитель МИД Германии Райнер Бройль, сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно о деталях переговоров во время видеоконференции

Кроме глав МИД Франции, России и Украины также примет участие спецпосланник ОБСЕ посол Хайди Грау.

По его словам, стороны обсудят реализацию договоренностей парижского саммита лидеров "нормандской четверки" на уровне трехсторонней контактной группы.

Прежде всего говорится про установление настоящего режима прекращения огня и создание новых зон разведения войск.

Кроме того, поднимут вопрос пандемии коронавируса и ее влияние на ситуацию на Донбассе.

В конце встречи запланировано заявление главы МИД Германии Гайко Мааса для журналистов.

Что о переговорах говорят в украинском МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что очень хотел бы, чтобы разговоры министров иностранных дел в нормандском формате стали регулярными, а не происходили "как Пасха, раз в год".

Кулеба также считает, что должна быть более тесная связь между главами МИД нормандского формата и ТКГ. В частности, по его мнению, Трехсторонняя контактная группа должна информировать министров о том, что происходит на заседаниях, про все принятые и непринятые решения.

Что известно о переговорах в нормандском формате?

Последний раз встреча нормандской четверки проходила 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года, а новый Президент Украины Владимир Зеленский заменил на переговорах своего предшественника Петра Порошенко.



Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – именно в апреле 2020 года. Впрочем переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса.