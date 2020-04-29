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      Видеоконференция в нормандском формате: о чем будут говорить главы МИД

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      Видеоконференция в нормандском формате 30 апреля - что известно
      О чем будут говорить во время видеоконференции в нормандском формате / EPA

      Переговоры глав МИД "нормандской четверки" состоятся в четверг, 30 апреля, во второй половине дня. Из-за пандемии коронавируса "встреча" пройдет в формате видеоконференции.

      Эту информацию подтвердил представитель МИД Германии Райнер Бройль, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Что известно о деталях переговоров во время видеоконференции

      • Кроме глав МИД Франции, России и Украины также примет участие спецпосланник ОБСЕ посол Хайди Грау.
      • По его словам, стороны обсудят реализацию договоренностей парижского саммита лидеров "нормандской четверки" на уровне трехсторонней контактной группы.
      • Прежде всего говорится про установление настоящего режима прекращения огня и создание новых зон разведения войск.
      • Кроме того, поднимут вопрос пандемии коронавируса и ее влияние на ситуацию на Донбассе.
      • В конце встречи запланировано заявление главы МИД Германии Гайко Мааса для журналистов.

      Что о переговорах говорят в украинском МИД

      Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что очень хотел бы, чтобы разговоры министров иностранных дел в нормандском формате стали регулярными, а не происходили "как Пасха, раз в год".

      Кулеба также считает, что должна быть более тесная связь между главами МИД нормандского формата и ТКГ. В частности, по его мнению, Трехсторонняя контактная группа должна информировать министров о том, что происходит на заседаниях, про все принятые и непринятые решения.

      Что известно о переговорах в нормандском формате?
      Последний раз встреча нормандской четверки проходила 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года, а новый Президент Украины Владимир Зеленский заменил на переговорах своего предшественника Петра Порошенко.

      Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – именно в апреле 2020 года. Впрочем переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Разведение войск Война на Донбассе Минские договоренности Нормандский формат Новости Украины Новости политики
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