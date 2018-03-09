Видимость до 40 метров: Киев окутал густой туман
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но мало кто ожидал, что он будет настолько густым.
По данным синоптиков, туман на дорогах будет ночью в субботу, 10 марта, также ожидается гололедица.
Видимость составит 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
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В частности, очень густой туман наблюдается на окружной Киева, где видимость – до 30 метров.
Также сложная ситуация на площади Победы, где видимость на дороге составляет также до 30-40 метров.
Киевляне также публикуют в соцсетях фото улиц, окутанных густым туманом.
Источник: 24 Канал
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