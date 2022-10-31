Відключення світла після ракетних ударів

Росія зранку 31 жовтня завдала нового масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України.

В "Укренерго" повідомили, що стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку в усіх регіонах, наразі скасовані. Для ліквідації аварій введені локальні обмеження споживачів в межах областей.

До теми Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводять екстрені відключення світла

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що графіки відключення споживачів застосовані у Києві, Черкасах, Запоріжжі, а також у Черкаській, Київській Кіровоградській, Харківській Запорізькій та Полтавській областях.

Відключення світла на Київщині

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Києву, поціливши в енергетичний об'єкт. Унаслідок обстрілу в Києві виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що частина Київського району знеструмлена. На території Київщини вводять екстрені відключення електроенергії. Мешканців Київщини закликають підготуватися до тривалої відсутності електроенергії.

Водночас, за інформацію мера Києва Віталія Кличка, у Деснянському районі столиці вже частково відновили електроенергію.

Скільки не буде світла на Харківщині

Через ранкові атаки ворога у Харківській області скасовано графіки погодинних відключень електроенергії. Про це інформує Харківська ОВА.

Повідомляється, що наразі вимушено повернули аварійні обмеження. Їх застосовують там, де необхідно стабілізувати ситуацію на цей час.

Однак кожне відключення триватиме не більше 4 годин поспіль.