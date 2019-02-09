"Відкритий діалог" Порошенка: гучна і порожня назва

Склалося враження, що президенту не сподобався попередній захід "Від Крут до Брюсселя", і йому швиденько організували новий, більш пафосний "Відкритий діалог".

З одного боку, Петро Порошенко зробив максимально, аби його монолог вважали "відкритим діалогом": прийшов без краватки (мовою дипломатії це означає неофіційну розмову), зі сцени звертався до своїх однопартійців просто – Іра (Геращенко), Артур (Герасимов), наче розмовляв за столом в колі родини. І сцена стояла саме посередині, щоб він був не ПЕРЕД людьми, а ПОМІЖ людей.

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З іншого боку, діалогу так і не відбулося. Вийшли декілька поважних гостей (Ірма Вітовська, Ахтем Сейтаблаєв, Ада Роговцева) сказали, що підтримують Порошенка. Потім була майже година монологу президента з тими ж самими тезами, що й на попередньому форумі. Хіба що пообіцяв дотримуватися чесності на виборах. :) Але то час вже покаже...



Петро Порошенко поміж народу / Фото President

Якщо порівняти з попереднім форумом "Від Крут до Брюсселю", то цей вже цікавіший. Локація – Палац спорту, де Тимошенко висунули кандидатом в президенти. :) Публіку розігрів гурт "ТІК". Порошенко на цей раз не був першим спікером, його виступ – кульмінація події. Та і не було довгих нудних виступів гостей, після яких хочеться спати. Цього разу дали слово поету Дмитру Павличку. Минулого разу колеги з "Української правди" підслухали розмову, в якій Гринів (організатор) відмовив Павличку у виступі і декламуванні вірша. Цього разу, хоч промова поета була досить сумбурною, але його вірш про Петра дуже добре вписався під вихід Порошенка. :)

...Друже, Петре, не бійсь

веди на путінськи мечі...

Бери мене – я твій поет!

На жаль, ані питань, ані пропозицій Порошенку так і не було, щоб це можна було хоч з натяжкою назвати "відкритим діалогом".

Взагалі склалося враження, що Петру Олексійовичу просто не сподобався попередній захід, і йому швиденько організували новий, більш пафосний. Тому "Відкритий діалог" нагадав мені другу спробу висунути Порошенка кандидатом у президенти. Хоча він вже офіційно зареєстрований... :)



Кожному – по портрету! / Фото Анни Стешенко

І тут ще питання є: якщо це вже передвиборча агітація (всім роздали прапорці "Команда Порошенка"), то чи прозвітує він про витрати на організацію форуму, чи все було за державний кошт?

Ну і найепічніше, як на мене, – роздача портретів Порошенка учасникам форуму...

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