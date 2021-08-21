Видно было из поездов: в Харькове горело админздание вокзала – фото и видео с места пожара
Источник:ГСЧС в Харьковской области
В сети сначала появилась информация о пожаре на вокзале в Харькове. Впоследствии стало известно, что горело административное здание.
Огонь уже локализовали. В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области рассказали подробности происшествия.
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Пожар на вокзале в Харькове: подробности происшествия
На линию 101 в Харькове примерно в 20 часов 20 августа поступило сообщение о пожаре на вокзале в Харькове. Спасатели выехали по вызову (6 бригад).
- Горело одноэтажное здание вокзала "Левада" в переулке Молчановском, 6а.
- Огонь охватил до 250 квадратных метров – горели деревянные конструкции крыши.
- Пожар оперативно локализовали, жертв и пострадавших нет.
На фото видно, что на доме, где произошел пожар, есть табличка "Начальник станции". В видео же, опубликованном ГСЧС, огонь можно увидеть на здании с вывеской "Билетные кассы".
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Угрожал ли огонь пассажирам
В администрации вокзала сообщили Суспильному, что угрозы для пассажиров не было, потому что помещение пассажирского вокзала расположено в сотне метров.
Также не угрожал огонь и работникам – участкового, связистов и кассиров, которые там работают, на момент возгорания уже не было на работе.
С другой стороны, в сети появилось видео с поезда, пассажиры которого могли наблюдать большой огонь просто из окна. Это можно увидеть, например, в телеграм-канале "ТруХа".Обратите внимание: 20 августа также произошел крупный пожар в Броварах Киевской области. Пылала многоэтажка, причем настолько сильно, что пришлось привлекать пожарный поезд.