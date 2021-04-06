Російсько-окупаційні війська посилили обстріли на Донбасі. Ворожі кулі забрали життя Віктора Гелебранта з Харківщини та Владислава Мороза з Черкащини.

Обоє військовослужбовців загинули напередодні, 5 квітня. У цей день російські найманці 7 разів порушили режим тиші на Донбасі.

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Загинув Владислав Мороз

Про трагічну загибель Владислава Мороза повідомили у міській раді Монастирища. Там пообіцяли згодом оприлюднити подробиці про час та місце прощання з героєм.

"Захищаючи честь і незалежність України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів – молодий, сильний духом наш земляк", – мовиться у дописі.

Що відомо про загиблого героя

Житель села Халаїдове, Монастирищенської громади, що в Уманському районі.

Проходив військову службу за контрактом.

Загинув 5 квітня від кульового поранення на Донеччині – поблизу Спартака (6 кілометрів від Авдіївки).

– поблизу Спартака (6 кілометрів від Авдіївки). Військового оперативно доставили в госпіталь. Однак, попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

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Загинув Віктор Гелебрант

Захсиник України Віктор Гелебрант загинув внаслідок обстрілу 5 квітня на Луганщині, про це повідомила пресслужба 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

"Боєць перебував на бойовому чергуванні та мав засоби індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям", – зазнчаили там.

Що відомо про загиблого героя

49-річний Віктор Гелебрант проживав у Краснокутській громаді.

Він був молодшим сержантом.

Загинув від пострілу в голову зі стрілецької зброї неподалік Золотого-4.

Редакція 24 каналу висловлює родичам та близьким постраждалого щирі співчуття.