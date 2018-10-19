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      Відсутність гарячої води обернулася для киян більшою платою за газ

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      Кияни шоковані – вода з'явилась разом із підвищеними цінами на газ
      Кияни шоковані – вода з'явилась разом із підвищеними цінами на газ / Rbc.ua

      Мер Києва Віталій Кличко заявив про відновлення водопостачання. Проте на цьому хороші новини для киян вичерпались.

      Проте піврічна епопея із відсутністю гарячої води у Києві матиме своє продовження практично для кожної родини.

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      Якщо протягом певного часу у вас було відсутнє централізоване гаряче водопостачання, у квитанції на сплату за газ у графі "Корегування" ви побачите донарахування за весь період відсутності гарячої води, – така інформація у квитанціях, які отримують у жовтні мешканці столиці.

      У повідомленні міститься посилання на урядову постанову, ухвалену ще у 2016 році. В ній йдеться, що у час, коли гарячої води немає, постачальник газу збільшує норматив споживання газу із 3,3 до 5,4 кубів на одну особу, прописану у квартирі.

      Йдеться, звісно, лише про тих, хто не має газового лічильника. Але у Києві незначна частка мешканців багатоквартирних будинків, де газ використовується лише для приготування їжі, мають газові лічильники, вартість встановлення яких становить близько 2-3 тисяч гривень.

      Встановлення лічильників регламентувалося законом "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", ухвалений ще у 2011 році. Строки безкоштовного обов'язкового встановлення газових лічильників, визначені цим законом, неодноразово переносилися. Станом на зараз мешканці квартир, у яких газ використовується лише для приготування їжі, тобто, є лише газова плита, можуть встановлювати їх до 1 січня 2021 року.

      Разом із тим, на офіційному сайті "Київгазу" є й такий прейскурант:

      • Виклик слюсаря для обстеження місця встановлення газового лічильника – 180 гривень
      • Монтаж газового лічильника роторного типу з електронним відліковим пристроєм без використання/заміни додаткового матеріалу – від 850 гривень
      • Встановлення електромагнітного клапана-відсікача для газу згідно прайсу – 351 гривень без додаткових необхідних робіт після монтажу лічильника.

      Ціни на самі лічильники – від 1235 гривень до 1520 гривень.

      Додаткові суми за газ при відсутності гарячої води нараховувалися і раніше. Але оскільки зазвичай літня "профілактика" із відсутністю гарячої води не тривала більше місяця, суми були незначними.

      Проте цього року у Києві постачання гарячої води припинилося ще наприкінці квітня і відновлюється лише зараз, коли столична влада і "Нафтогаз" уклали мирову угоду щодо боргів, які залишив попередній постачальник гарячої води і тепла "Київенерго".

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      Тому суми у платіжках за газ зросли досить відчутно. Наприклад, нарахування за газ для однокімнатної квартири, де прописана одна особа, із звичних 23 гривень зросли до 49-ти.

      До того ж, навчені досвідом попередніх років, багато хто з киян встановив бойлер й сплачував додаткові суми за електрику весь час, поки у кранах не було гарячої води. Проте, як йдеться у тому ж повідомленні від "Київгазу", "наявність електричних бойлерів за чинним законодавством не може бути підставою для зняття коригування".

      Директор Інституту міста Олександр Сергієнко каже, що такі вимоги з'явилися ще "за царя Гороха" і нині втратили сенс, хоч й не втратили чинність:

      Це мало сенс тоді, коли люди дійсно, як була відсутня гаряча вода, гріли відра, каструлі і тазики на газу, так милися. Зараз це вже анахронізм, більшість мають як не бойлер, то електрочайник. Стосовно тих, хто має бойлери, це взагалі несправедливий норматив. Але він зберігся, і мені не відомі плани уряду його скасувати.

      За словами Сергієнка, ситуацію могло би виправити встановлення квартирних лічильників, але, як він каже, попри те, що і у законі про комерційний облік газу, і про ЖКГ їхні автори "щось прокукурікали" щодо лічильників, але "до реальних справ – дуже далеко". Жодна компанія не буде цього робити коштом власник прибутків.

      При цьому, за інформацією голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, у Києві лише 25% споживачів мають лічильники, решта 75% сплачують за газ за нормативами.

      Це є абсолютно несправедливо по відношенню до споживачів, які не гріли воду на газовій плиті, а користувалися бойлерами. Тоді споживач має заплатити двічі – вперше, щоб купити купити бойлер і більше заплатити за електроенергію. А вдруге – заплатити за підвищені норми на газ. Але все згідно постанови уряду, тобто формально по закону, хоча і несправедливо,
      – пише експерт на Facebook.

      Олександр Сергієнко також звертає увагу, що хоча сам норматив збільшується менше, ніж у два рази, сума "корегування" часто буде більше 100% підвищення. Це пояснюється тим, що більшість багатоповерхівок у Києві були обладнані будинковими лічильниками, покази яких також "розкидаються" між мешканцями.

      Законність цієї процедури також сумнівна, тому що уряд заборонив встановлювати будинкові лічильники. Але ж у нас вже є багато будинків із лічильниками. І тут законодавець нічого не каже.

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      Автор: Анастасія Зануда; джерело: BBC

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости Киева Публикации Нафтогаз Тарифы на газ
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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