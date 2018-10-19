Відсутність гарячої води обернулася для киян більшою платою за газ

Мер Києва Віталій Кличко заявив про відновлення водопостачання. Проте на цьому хороші новини для киян вичерпались.

Проте піврічна епопея із відсутністю гарячої води у Києві матиме своє продовження практично для кожної родини.

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Якщо протягом певного часу у вас було відсутнє централізоване гаряче водопостачання, у квитанції на сплату за газ у графі "Корегування" ви побачите донарахування за весь період відсутності гарячої води, – така інформація у квитанціях, які отримують у жовтні мешканці столиці.

У повідомленні міститься посилання на урядову постанову, ухвалену ще у 2016 році. В ній йдеться, що у час, коли гарячої води немає, постачальник газу збільшує норматив споживання газу із 3,3 до 5,4 кубів на одну особу, прописану у квартирі.

Йдеться, звісно, лише про тих, хто не має газового лічильника. Але у Києві незначна частка мешканців багатоквартирних будинків, де газ використовується лише для приготування їжі, мають газові лічильники, вартість встановлення яких становить близько 2-3 тисяч гривень.

Встановлення лічильників регламентувалося законом "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", ухвалений ще у 2011 році. Строки безкоштовного обов'язкового встановлення газових лічильників, визначені цим законом, неодноразово переносилися. Станом на зараз мешканці квартир, у яких газ використовується лише для приготування їжі, тобто, є лише газова плита, можуть встановлювати їх до 1 січня 2021 року.

Разом із тим, на офіційному сайті "Київгазу" є й такий прейскурант:

Виклик слюсаря для обстеження місця встановлення газового лічильника – 180 гривень

Монтаж газового лічильника роторного типу з електронним відліковим пристроєм без використання/заміни додаткового матеріалу – від 850 гривень

Встановлення електромагнітного клапана-відсікача для газу згідно прайсу – 351 гривень без додаткових необхідних робіт після монтажу лічильника.

Ціни на самі лічильники – від 1235 гривень до 1520 гривень.

Додаткові суми за газ при відсутності гарячої води нараховувалися і раніше. Але оскільки зазвичай літня "профілактика" із відсутністю гарячої води не тривала більше місяця, суми були незначними.

Проте цього року у Києві постачання гарячої води припинилося ще наприкінці квітня і відновлюється лише зараз, коли столична влада і "Нафтогаз" уклали мирову угоду щодо боргів, які залишив попередній постачальник гарячої води і тепла "Київенерго".

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Тому суми у платіжках за газ зросли досить відчутно. Наприклад, нарахування за газ для однокімнатної квартири, де прописана одна особа, із звичних 23 гривень зросли до 49-ти.

До того ж, навчені досвідом попередніх років, багато хто з киян встановив бойлер й сплачував додаткові суми за електрику весь час, поки у кранах не було гарячої води. Проте, як йдеться у тому ж повідомленні від "Київгазу", "наявність електричних бойлерів за чинним законодавством не може бути підставою для зняття коригування".

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко каже, що такі вимоги з'явилися ще "за царя Гороха" і нині втратили сенс, хоч й не втратили чинність:

Це мало сенс тоді, коли люди дійсно, як була відсутня гаряча вода, гріли відра, каструлі і тазики на газу, так милися. Зараз це вже анахронізм, більшість мають як не бойлер, то електрочайник. Стосовно тих, хто має бойлери, це взагалі несправедливий норматив. Але він зберігся, і мені не відомі плани уряду його скасувати.

За словами Сергієнка, ситуацію могло би виправити встановлення квартирних лічильників, але, як він каже, попри те, що і у законі про комерційний облік газу, і про ЖКГ їхні автори "щось прокукурікали" щодо лічильників, але "до реальних справ – дуже далеко". Жодна компанія не буде цього робити коштом власник прибутків.

При цьому, за інформацією голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, у Києві лише 25% споживачів мають лічильники, решта 75% сплачують за газ за нормативами.

Це є абсолютно несправедливо по відношенню до споживачів, які не гріли воду на газовій плиті, а користувалися бойлерами. Тоді споживач має заплатити двічі – вперше, щоб купити купити бойлер і більше заплатити за електроенергію. А вдруге – заплатити за підвищені норми на газ. Але все згідно постанови уряду, тобто формально по закону, хоча і несправедливо,

– пише експерт на Facebook.

Олександр Сергієнко також звертає увагу, що хоча сам норматив збільшується менше, ніж у два рази, сума "корегування" часто буде більше 100% підвищення. Це пояснюється тим, що більшість багатоповерхівок у Києві були обладнані будинковими лічильниками, покази яких також "розкидаються" між мешканцями.

Законність цієї процедури також сумнівна, тому що уряд заборонив встановлювати будинкові лічильники. Але ж у нас вже є багато будинків із лічильниками. І тут законодавець нічого не каже.

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Автор: Анастасія Зануда; джерело: BBC