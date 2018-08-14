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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"ВіЕс Банк" закрывает свои отделения

23 Читати новину українською
"ВіЕс Банк"
"ВіЕс Банк" / ДТ

Поглощенный "ТАСкомбанком" "ВіЕс Банк" (Львов) закроет 32 отделения в период с 22 августа по 12 октября.

Об этом говорится на сайте банка.

Соответствующее решение в учреждении приняли в связи с ее реорганизацией путем присоединения к Таскомбанку. Впоследствии вместо закрытых отделений откроют новые.

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Клиентам для дальнейшего обслуживания необходимо обратиться в свое отделение ПАТ "ВіЕс Банк", отделение АО "ТАСКОМБАНК", открытого по адресу бывшего отделения ПАТ "ВіЕс Банк" или любого ближайшего отделения АО "ТАСКОМБАНК", если по адресу вашего закрытого отделения "ВіЕс Банк" не было открыто отделение "ТАСКОМБАНК".

Теги: Новости Украины Новости Львова Банки
Источник: 24 Канал
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