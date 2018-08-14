"ВіЕс Банк" закрывает свои отделения
Поглощенный "ТАСкомбанком" "ВіЕс Банк" (Львов) закроет 32 отделения в период с 22 августа по 12 октября.
Об этом говорится на сайте банка.
Соответствующее решение в учреждении приняли в связи с ее реорганизацией путем присоединения к Таскомбанку. Впоследствии вместо закрытых отделений откроют новые.
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Клиентам для дальнейшего обслуживания необходимо обратиться в свое отделение ПАТ "ВіЕс Банк", отделение АО "ТАСКОМБАНК", открытого по адресу бывшего отделения ПАТ "ВіЕс Банк" или любого ближайшего отделения АО "ТАСКОМБАНК", если по адресу вашего закрытого отделения "ВіЕс Банк" не было открыто отделение "ТАСКОМБАНК".
Источник: 24 Канал
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