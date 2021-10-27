В опубликованных переписках виновник ДТП рассказал о своем условном сроке и о том, как решает проблемы с полицией. Если верить сообщениям, то парень разбил уже не один автомобиль.
Обратите внимание В Харькове 16-летний мажор спровоцировал масштабное ДТП с погибшими: все, что известно
Решал проблемы за 200 долларов
Юноша в безразличной форме высказался о том, что ДТП его не волнуют, потому что он "из одного авто пересядет в другое". Также 16-летний виновник аварии признался, что не имеет водительских прав, из-за чего получил два протокола.
Кроме того, парень писал о том, что гоняет на красный свет и по встречным полосам. Вопрос с полицией он якобы решает за 100 – 200 долларов. Причиной тому он называет свой условный срок за стрельбу в 2019 году. Юноша писал, что если бы не это, он не обращал бы на правоохранителей внимания.
Стрельбу, за которую он в 2019 году получил условный срок, виновник ДТП называет самообороной.
Переписка виновника ДТП в Харькове / Скриншоты из видео телеграм-канала "Харьков 1654" (Осторожно! На фото присутствует ненормативная лексика)
Смертельное ДТП в Харькове: главное
- На проспекте Гагарина в Харькове вечером 26 октября автомобиль Infinity на перекрестке протаранил Chevrolet. Водитель последнего погиб на месте.
- Виновником ДТП является 16-летний местный мажор, еще в 14 лет имевший проблемы с законом.
- Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении ПДД.