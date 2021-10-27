Хвастался, что гоняет на "красный": в сеть слили переписку с виновником ДТП в Харькове

В сети появилась переписка с 16-летним виновником смертельного ДТП в Харькове. Юноша хвастался разбитыми автомобилями, нарушением правил дорожного движения и взятками правоохранителям.

В опубликованных переписках виновник ДТП рассказал о своем условном сроке и о том, как решает проблемы с полицией. Если верить сообщениям, то парень разбил уже не один автомобиль.

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Решал проблемы за 200 долларов

Юноша в безразличной форме высказался о том, что ДТП его не волнуют, потому что он "из одного авто пересядет в другое". Также 16-летний виновник аварии признался, что не имеет водительских прав, из-за чего получил два протокола.

Кроме того, парень писал о том, что гоняет на красный свет и по встречным полосам. Вопрос с полицией он якобы решает за 100 – 200 долларов. Причиной тому он называет свой условный срок за стрельбу в 2019 году. Юноша писал, что если бы не это, он не обращал бы на правоохранителей внимания.

Стрельбу, за которую он в 2019 году получил условный срок, виновник ДТП называет самообороной.

Переписка виновника ДТП в Харькове / Скриншоты из видео телеграм-канала "Харьков 1654" (Осторожно! На фото присутствует ненормативная лексика)

Смертельное ДТП в Харькове: главное