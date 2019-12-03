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      VII Retail & Development Business Summit 2019: больше 20 ТОП-спикеров в программе бизнес-сессий

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      VII Retail & Development Business Summit 2019

      5 декабря в КВЦ "Парковый" (Киев) состоится VII Retail & Development Business Summit 2019 – международное мероприятие индустрии ритейла и девелопмента.

      В программе – выступления более 20 ТОП-спикеров в бизнес-сессиях. Мероприятие посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл-сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.

      Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.

      В этом году главная тема мероприятия – "Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025". Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год. А также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет

      1. Вызовы: каким будет ритейл-2025.
      2. Синергия онлайн и офлайн. Инсайты от лидеров.
      3. Технологии в ритейле. Как продавать быстро и эффективно.
      4. Опыт международных ритейлеров.
      5. ТРЦ Украины в эпоху перемен: мегамоллы, реконцепции, перспективы регионов.
      6. Фуд-холлы и фуд-корты. Новый взгляд на еду.

      Среди ключевых спикеров RDBSummit 2019:

      • Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat;
      • Сердар Эрсой, Chief Operations Officer DeFacto;
      • Сергей Бадритдинов, генеральный директор ООО "Интертоп Украины";
      • Андрей Логвин, соучредитель и генеральный директор Kasta;
      • Евгений Иваница, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
      • Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
      • Александр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
      • Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;
      • Дарья Кухаренко, коммерческий директор А Development;
      • Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station;
      • Алексей Панасенко, заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО "НОВУС Украины";
      • Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;
      • Геннадий Медведев, ресторатор, бизнесмен. Автор проектов Star Burger, Grill do Brasil и др.
      • Александр Фиалка, партнер Retail & Development Advisor;
      • Дмитрий Погребицкий, соучредитель Pesto Cafе;
      • Сергей Гермашев, CEO PICSELL;
      • Максим Скирда, менеджер по развитию бизнеса в компании FONDY;
      • Ольга Насонова, ресторанный эксперт и аналитик, директор компании "Ресторанный консалтинг";
      • Андрей Сук, заместитель генерального директора Meest;
      • и другие первые лица компаний, работающих в сферах ритейла и девелопмента.


      На мероприятие уже зарегистрировались представители компаний: DeFacto, Сильпо, Эпицентр К, Ашан, Мегаспорт, АТБ-маркет, LPP, McDonald's, Ralph Loran, Multiplex, Золотой Век, SOVA, ЦУМ, ТРЦ Dream Town, RDA, Цитрус Arricano Real Estate, Multi Ukraine, UTG, Lifecell, Comfy и многих других.

      После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.

      Титульный партнер RDBSummit 2019 – сеть студий одежды VOVK. По мнению многих экспертов, сеть студий одежды VOVK – №1 среди молодых украинских брендов одежды по темпам роста и доверия клиентов.

      Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке.

      Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).
      Контакты по вопросам партнерства и регистрации:

      Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
      Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]

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      Теги: Новости Украины Бизнес
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