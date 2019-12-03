VII Retail & Development Business Summit 2019: больше 20 ТОП-спикеров в программе бизнес-сессий
5 декабря в КВЦ "Парковый" (Киев) состоится VII Retail & Development Business Summit 2019 – международное мероприятие индустрии ритейла и девелопмента.
В программе – выступления более 20 ТОП-спикеров в бизнес-сессиях. Мероприятие посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл-сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.
Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.
В этом году главная тема мероприятия – "Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025". Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год. А также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет
- Вызовы: каким будет ритейл-2025.
- Синергия онлайн и офлайн. Инсайты от лидеров.
- Технологии в ритейле. Как продавать быстро и эффективно.
- Опыт международных ритейлеров.
- ТРЦ Украины в эпоху перемен: мегамоллы, реконцепции, перспективы регионов.
- Фуд-холлы и фуд-корты. Новый взгляд на еду.
Среди ключевых спикеров RDBSummit 2019:
- Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat;
- Сердар Эрсой, Chief Operations Officer DeFacto;
- Сергей Бадритдинов, генеральный директор ООО "Интертоп Украины";
- Андрей Логвин, соучредитель и генеральный директор Kasta;
- Евгений Иваница, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;
- Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
- Александр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
- Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;
- Дарья Кухаренко, коммерческий директор А Development;
- Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station;
- Алексей Панасенко, заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО "НОВУС Украины";
- Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;
- Геннадий Медведев, ресторатор, бизнесмен. Автор проектов Star Burger, Grill do Brasil и др.
- Александр Фиалка, партнер Retail & Development Advisor;
- Дмитрий Погребицкий, соучредитель Pesto Cafе;
- Сергей Гермашев, CEO PICSELL;
- Максим Скирда, менеджер по развитию бизнеса в компании FONDY;
- Ольга Насонова, ресторанный эксперт и аналитик, директор компании "Ресторанный консалтинг";
- Андрей Сук, заместитель генерального директора Meest;
- и другие первые лица компаний, работающих в сферах ритейла и девелопмента.
На мероприятие уже зарегистрировались представители компаний: DeFacto, Сильпо, Эпицентр К, Ашан, Мегаспорт, АТБ-маркет, LPP, McDonald's, Ralph Loran, Multiplex, Золотой Век, SOVA, ЦУМ, ТРЦ Dream Town, RDA, Цитрус Arricano Real Estate, Multi Ukraine, UTG, Lifecell, Comfy и многих других.
После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.
Титульный партнер RDBSummit 2019 – сеть студий одежды VOVK. По мнению многих экспертов, сеть студий одежды VOVK – №1 среди молодых украинских брендов одежды по темпам роста и доверия клиентов.
Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке.
Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).
Контакты по вопросам партнерства и регистрации:
Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]
Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]