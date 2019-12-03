VII Retail & Development Business Summit 2019: больше 20 ТОП-спикеров в программе бизнес-сессий

5 декабря в КВЦ "Парковый" (Киев) состоится VII Retail & Development Business Summit 2019 – международное мероприятие индустрии ритейла и девелопмента.

В программе – выступления более 20 ТОП-спикеров в бизнес-сессиях. Мероприятие посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл-сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.

Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.

В этом году главная тема мероприятия – "Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025". Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год. А также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет

Вызовы: каким будет ритейл-2025. Синергия онлайн и офлайн. Инсайты от лидеров. Технологии в ритейле. Как продавать быстро и эффективно. Опыт международных ритейлеров. ТРЦ Украины в эпоху перемен: мегамоллы, реконцепции, перспективы регионов. Фуд-холлы и фуд-корты. Новый взгляд на еду.

Среди ключевых спикеров RDBSummit 2019:

Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat;

Director, Market Research & Consulting at Urbistat; Сердар Эрсой, Chief Operations Officer DeFacto;

Chief Operations Officer DeFacto; Сергей Бадритдинов, генеральный директор ООО "Интертоп Украины";

генеральный директор ООО "Интертоп Украины"; Андрей Логвин , соучредитель и генеральный директор Kasta;

, соучредитель и генеральный директор Kasta; Евгений Иваница , Country Manager "JYSK Ukraine" LTD;

, Country Manager "JYSK Ukraine" LTD; Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;

коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital; Александр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;

директор ТРЦ Злата Плаза; Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;

операционный директор Budhouse Group; Дарья Кухаренко, коммерческий директор А Development;

коммерческий директор А Development; Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station;

CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station; Алексей Панасенко, заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО "НОВУС Украины";

заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО "НОВУС Украины"; Гастон Гайтан, Founder Theleisureway;

Геннадий Медведев, ресторатор, бизнесмен. Автор проектов Star Burger, Grill do Brasil и др.

ресторатор, бизнесмен. Автор проектов Star Burger, Grill do Brasil и др. Александр Фиалка, партнер Retail & Development Advisor;

партнер Retail & Development Advisor; Дмитрий Погребицкий , соучредитель Pesto Cafе;

, соучредитель Pesto Cafе; Сергей Гермашев, CEO PICSELL;

CEO PICSELL; Максим Скирда, менеджер по развитию бизнеса в компании FONDY;

менеджер по развитию бизнеса в компании FONDY; Ольга Насонова , ресторанный эксперт и аналитик, директор компании "Ресторанный консалтинг";

, ресторанный эксперт и аналитик, директор компании "Ресторанный консалтинг"; Андрей Сук, заместитель генерального директора Meest;

заместитель генерального директора Meest; и другие первые лица компаний, работающих в сферах ритейла и девелопмента.



На мероприятие уже зарегистрировались представители компаний: DeFacto, Сильпо, Эпицентр К, Ашан, Мегаспорт, АТБ-маркет, LPP, McDonald's, Ralph Loran, Multiplex, Золотой Век, SOVA, ЦУМ, ТРЦ Dream Town, RDA, Цитрус Arricano Real Estate, Multi Ukraine, UTG, Lifecell, Comfy и многих других.

После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.

Титульный партнер RDBSummit 2019 – сеть студий одежды VOVK. По мнению многих экспертов, сеть студий одежды VOVK – №1 среди молодых украинских брендов одежды по темпам роста и доверия клиентов.

Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке.

Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).

Контакты по вопросам партнерства и регистрации:

Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, [email protected]

Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, [email protected]