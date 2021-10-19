С тех пор не прекращались поиски. Однако, к сожалению, 18 октября в городе Апостолово обнаружили его тело.
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Пытаются установить причину
Умершему был 51 год и он до исчезновения жил в Кривом Роге. На теле не обнаружили никаких следов насильственной смерти.
Об этом журналистам рассказали в полиции Днепропетровщины. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
Другое обнаруженное тело
16 октября на Осокорках в Киеве нашли тело 60-летнего мужчины. Впоследствии СМИ сообщили, что умерший является дипломатом Виктором Крыжановским.
Следователи начали проводить расследование и установили, что причиной смерти дипломата стала травма. Ее он получил, когда упал с лестницы.