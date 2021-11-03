Поэтому члены организации попросили власти Харькова прекратить угрозы и перейти к конструктивному диалогу. Об этом 3 ноября говорила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

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Изменения в результатах несущественны

По подсчетам наблюдателей, могли быть нарушения на 21 участке. Там суммарно Терехову добавили 572 голоса.

По словам активистки, сейчас членам организации пытались угрожать. Им якобы намекали на то, что этим людям "здесь еще жить". Также собеседники пытались узнать, где хранятся документы, которые могут подтвердить факт нарушений.

Я бы советовала прекратить коммуникацию в стиле "вас там не было", "вы лжете" и перейти к конструктиву. Если есть отклонения, найти ответственного за это,

– сказала Айвазовская.

Также она отметила, что такие споры не имеют никакого смысла. Ведь по состоянию на сейчас упомянутые нарушения участков не могут повлиять на конечный результат выборов.

Подробнее о выявленных нарушениях

Также о несоответствиях в результатах выборов говорил старший аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев. По его словам не "сошлись" цифры в 3 районах:

Основянский – 70 голосов;

Новобаварский – 397 голосов;

Холодногорский – 105 голосов.

Говорится о том, что разнятся данные протоколов на избирательных участках и протоколов районных ТИК. Во всех случаях ошибки увеличивали только поддержку Игоря Терехова.

Полиция этим занялась

За день до этого сообщали, что ОПОРА после выборов мэра Харькова обратилась в полицию. Тогда речь шла о возможной подделке протоколов только одного из районов города.

В полиции Харьковщины заявили, что уже начали расследование. Его ведут по статье о подделке избирательной документации, которая предусматривает от 3 до 7 лет заключения