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      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів

      ЦРУ. За кадром 11 Читати новину українською

      Протистояння Катерини Амосової та Уляни Супрун зайшло куди далі, аніж формальне протистояння двох чиновників. Це не просто війна за посади, це змагання – хто кого переможе, хто виявиться хитрішим і який підступний хід застосує в наступному кроці.

      Старий новий рік відзначився черговим розвитком подій навколо медуніверситету імені Богомольця. Виш штурмувала команда екс-ректорки Катерини Амосової. Вона не полишає спроб повернутися на свою посаду та сісти у насиджене крісло.

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      Юридичний статус пані Амосової доволі суперечливий. Перед Новим роком вона вчергове у суді повернула собі ректорську посаду.

      Суд визнав, що МОЗ звільнив її незаконно і взагалі заборонив Міністерству будь-кого іншого призначати на керівну посаду. МОЗ із судовим рішенням змирився, навіть не подавав апеляцію і вже 11 січня знову видав наказ про звільнення скандальної ректорки.

      амосова
      Катерина Амосова

      Це вже третя спроба звільнити її офіційно. Цього разу підставою для звільнення стали прогули. У МОЗ порахували, що після її поновлення через суд Амосова не з’являлась на роботі з 26 грудня по 8 січня. Хоч це і був розпал новорічно-різдвяних свят, в країні офіційно робочими були цілих 7 днів.

      Зрозуміло, що ось така підстава для звільнення Амосової – суто формальна. Навряд чи хтось в тому ж Міністерстві охорони здоров’я погодинно вираховує, хто і як із чиновників ходить на роботу. Але ж тут протистояння Амосової та Супрун зайшло куди далі, аніж формальне протистояння двох чиновників.

      Спроба Амосової та її команди зайти силою до університету 14 січня виявилася невдалою. На місце події викликали поліцію, правоохоронці вивели звідти людей, які намагалися взяти будівлю штурмом. Та пані Амосова пообіцяла – вона знову повернеться.

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      До речі, Катерина Амосова, судячи з усього, запозичила сценарій штурму університету Богомольця у своїх одеських колег у нещасті. Адже будівлю одеського медіну так само місяць тому разом із приватною охороною брала силою команда Сухіна, ставленика звільненого ректора Запорожана. От тільки тоді одеській поліції вивести команду Сухіна духу забракло.

      запоражан
      Валерій Запорожан

      Навколо одеського медуніверситету пристрасті теж не вщухають. Схема із внесенням до реєстру в.о. ректора Юрія Сухіна за допомогою броварського нотаріуса спрацювала. І Мін’юст дотепер не зміг відмінити ці дії. Хоча в перший раз, коли це сталося, реєстраційну дію раз – і скасували. А знаєте чому?! Бо команда Запорожана-Сухіна спрацювала на випередження.

      І через рішення Окружного адміністративного суду Києва домоглася заборони вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо Одеського національного медичного університету. Шах і мат.

      Команда Супрун теж не здається – пішли іншим шляхом. МОЗ ініціював створення нового навчального закладу на базі одеського медіну – об’єднати одеський та кримський медуніверситети. По суті – створити іншу юридичну особу. Уряд це рішення підтримав, але поки кардинально видання цих документів на ситуацію не вплинуло. Медін працює, ним керує Сухін і всередині навчального закладу точиться справжня війна за владу.

      Коли буде покладений край цим театральним виставам? Адже зрозуміло, у жонглюванні усіма цими судовими рішеннями, силовими захопленнями будівель, наказами про звільнення та об’єднаннями університетів йде відверта особиста війна.

      Команда Амосової та Запорожана проти команди Супрун – це не просто війна за посади. Це змагання – хто кого переможе, хто виявиться хитрішим і який підступний хід застосує в наступному кроці.

      Уляна Супрун
      Уляна Супрун

      До речі, напередодні під МОЗом та Кабміном мітингували студенти, які нібито представляли Одеський медін та виступали за збереження вишу в первісному вигляді.

      Справді серед молодих людей були справжні одеські студенти, але масовку в терміновому порядку збирали й по Києву. Організатори обіцяли за участь 150 гривень за годину. Але вочевидь цим мітингом хтось хотів убити одразу двох зайців. Адже студентський мітинг набрав політичного забарвлення, коли на ньому з’явилися радикали.

      Нардеп Ігор Мосічук взяв слово та почав вимагати звільнення Супрун, сам же наголосив, що мітинг проходив саме з цією метою. Так за що насправді протестували студенти під МОЗом та Кабміном? Чи може їх просто вдало використали, враховуючи непевність ситуації?

      Відверто стає сумно, спостерігаючи за цим дійством. В одну кучу змішалися жага влади, політика, корупція, очевидне жорстке протистояння старої системи та спробам реформ.

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      Ніхто вже не приховує – з радістю встромить опонентові ножа у спину. А справжні цінності, як-то Клятва Гіппократа та покликання навчати студентів рятувати людські життя, для героїв цієї історії – справа вторинна та маловагома.

      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Видеоблоги Медицина Новости Одессы Коррупция Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун ЦРУ. За кадром
      Источник: 24 канал
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