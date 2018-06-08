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Вика из "НеАнгелов" отправилась на отдых в Монако: фото

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Вика из "НеАнгелов" отправилась на отдых
Вика из "НеАнгелов" отправилась на отдых

Солистка популярной группы "НеАнгелы" Виктория (настоящее имя Екатерина Смеюха) при первой же возможности отправляется на отдых за границу. Звезда опубликовала яркие снимки из поездки в Монако.

Насыщенный гастрольный график и съемки не препятствуют отдыху артистки. Вика из "НеАнгелов" не только любит солнечные пляжи и горы, но и колоритные и изысканные места. Так, звезда выбрала для отдыха роскошное Монако.

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Поселилась певица в 5-звездочном отеле Монте-Карло. Согласно сайту комплекса, стоимость номера за один день здесь составляет более 20 тысяч гривен. Вероятно, такая большая цена не пугает Викторию, ведь роскошь отеля поражает от холла.

 

Певица показала, какой завтрак она выбирает в Монако. На снимке видно, что стройная Виктория предпочитает фрукты и душистую выпечку.

Мы все такие разные. Но нас объединяет одно –  любовь к фруктам.
–  написала она в соцсети.

 

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Кроме обычного наряда, артистка засветила на отдыхе роскошную брендовую одежду. Так, солистка "НеАнгелов" одела одежду от Louis Vuitton, подчеркнувшую ее стройную фигуру. Также Виктория примеряла роскошное меди-платье, дополнив его стильной шляпой.

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка отдых Монако
Источник: 24 Канал
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