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Вика из "НеАнгелов" засветила роскошные формы в купальнике: горячие снимки

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Вика из
Вика из "НеАнгелов" / Фото из открытых источников

Украинская певица из группы "НеАнгелы" Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха) показала кадры с отдыха в Одессе. Звезда позировала перед камерой в купальнике, демонстрируя идеальное тело.

Как известно, Вика из группы "НеАнгелы" ежедневно занимается спортом. Поэтому звезда может с легкостью похвастаться идеальными формами. Певица доказала это, опубликовав на своей странице в Instagram фото с курортного города.

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На кадрах украинская артистка позирует в купальнике красного цвета. Вика остановилась перед погружением в бассейн. Знаменитость игриво выгнулась, демонстрируя аппетитные формы и стройную талию.

Все знают, как я люблю спорт. Даже перед концертом качаю (ягодицы, – ред.),
– написала Вика из "НеАнгелов".

Это не единственный снимок, который опубликовала певица в социальной сети. На другом фото Вика устроилась на белом пирсе. Для снимка звезда надела черный купальник и очки. Певица не скрывала идеального пресса в открытом пляжном наряде. Стоит отметить, что звезда выглядела роскошно.

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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