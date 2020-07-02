Виктор Ляшко прокомментировал свое заявление о намерении идти в президенты
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал свое заявление о президентских амбициях. По его словам, это была просто шутка во время одного из интервью.
Кроме того, Ляшко сомневается, что его имя вообще помнить в 2029 году. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала hromadske.
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Выборы президента
"Это была шутка, и мы должны это понимать", - отметил главный врач, комментируя свое интервью изданию "Гордон".
"Если мы в 2029 году будем помнить фамилия Ляшко, главный государственный санитарный врач, который может влиять на страну ... но я думаю, что нет", - подытожил Ляшко.
Выборы мэра
На вопрос, возможно ли выдвижение его кандидатуры на выборах мэра столицы, главный врач не стал отвечать.
"Будем комментировать, когда исчезнет слово слухи, когда будет официальная позиция", - подчеркнул Ляшко.
Он подчеркнул, что поддерживает доверие президента к себе как к главному врачу, однако не стал отвечать на вопрос, общался с ним или руководителем ОП по выборам мэра.
"Я поддерживаю доверие президента ко мне как к главному санитарному врачу, если такой разговор, думаю, вы услышите официальную позицию и президента, и главного санитарного врача", - отметил Ляшко.
Что известно о заявлении Ляшко об участии в президентских выборах
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 26 июня якобы заявил о своих президентских амбициях в интервью изданию "Гордон". В частности, он не исключил, что выдвинет свою кандидатуру в будущем. Ляшко пошутил, что это произойдет, если к тому времени его фамилия еще не забудут.