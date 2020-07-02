Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал свое заявление о президентских амбициях. По его словам, это была просто шутка во время одного из интервью.

Кроме того, Ляшко сомневается, что его имя вообще помнить в 2029 году. Об этом чиновник заявил в эфире телеканала hromadske.

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Выборы президента

"Это была шутка, и мы должны это понимать", - отметил главный врач, комментируя свое интервью изданию "Гордон".

"Если мы в 2029 году будем помнить фамилия Ляшко, главный государственный санитарный врач, который может влиять на страну ... но я думаю, что нет", - подытожил Ляшко.

Выборы мэра

На вопрос, возможно ли выдвижение его кандидатуры на выборах мэра столицы, главный врач не стал отвечать.

"Будем комментировать, когда исчезнет слово слухи, когда будет официальная позиция", - подчеркнул Ляшко.

Он подчеркнул, что поддерживает доверие президента к себе как к главному врачу, однако не стал отвечать на вопрос, общался с ним или руководителем ОП по выборам мэра.

"Я поддерживаю доверие президента ко мне как к главному санитарному врачу, если такой разговор, думаю, вы услышите официальную позицию и президента, и главного санитарного врача", - отметил Ляшко.