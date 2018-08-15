В память о Викторе Цое: 10 лучших песен известного музыканта

Виктор Цой, рок-музыкант, лидер группы "Кино" погиб 15 августа 1990 года. Цой разбился в автокатастрофе в Латвии, его ранняя смерть стала шоком для целого поколения, которое выросло на его музыке.

Уже 28 лет без "последнего героя", именно так нарекли Виктора Цоя после его смерти. Но его музыка не постарела ни на год за все это время и совсем не потеряла своей актуальности. Эти песни поют те, кому за 40, и совсем юные романтики. С композиции "Звезда по имени Солнце" много кто учился играть на гитаре, а легендарную песню "Перемен!" до сих пор поют почти во всех компаниях.

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Странный случай прервал жизнь легенды на трассе неподалеку от Риги. По официальной версии, музыкант заснул за рулем, после чего его авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с автобусом. Фанаты настолько сильно не хотели верить в его смерть, что появилась фраза "Цой не умер. Он просто вышел покурить".

Звезда Цоя зажглась внезапно, ярко и стремительно. Всего за несколько лет песни группы "Кино" завоевали сердца миллионов. За три десятка лет они не ушли в небытие, а превратились в классику русского рока. Всего в дискографии рокера восемь альбомов с песнями, которые знают на память.

Мы собрали 10 лучших и знаковых композиций, а также истории их написания. Пока будет жить музыка – до тех пор житеме память о Викторе Цое.

Культовые песни Виктора Цоя и группы "Кино"

"Последний герой"

Впервые композиция "Последний герой" вышла в свет с альбомом "Начальник Камчатки" в 1984 году, хотя Цой написал ее раньше. Эта песня стала настоящим символом, а самого Цоя и сейчас называют "последним героем утраченной страны и беспокойного времени".

Но сам Цой героем себя не считал. Вообще, музыкант почти никогда не рассказывал о смысле своих песен, оставляя эти размышления своим слушателям. Однако об этой композиции он все-таки упоминал в интервью.

Это в песне такой герой. Много таких. Нет, это не "люберы" (молодежное движение, которое пропагандировало здоровый образ жизни среди молодежи, – примеч.) Это просто независимый человек. Или тот, который хочет быть независимым. Или тот, которому кажется, что он независим. Но это не я. Я не герой,

– говорил Цой.

Кино (Виктор Цой) – Последний герой (слушать онлайн)

"Перемен!"

Виктор Цой написал "Мы ждем перемен!" в 1985 году, считается, что свое влияние на него произвела песня "Barbarism begins at home" группы Smiths.

Эта песня стала своеобразным гимном времен Перестройки. Однако не потеряла своей актуальности. Тот факт, что в 2011 году во время протестов в Беларуси эту песню запретили крутить на радио, говорит лишь о силе этой композиции. А журнал "Time Out" поместил эту композицию в список "100 песен, изменивших нашу жизнь".

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Широкая советская публика впервые услышала песню "Перемен!" в 1987 году, когда ее ранняя версия вошла в финальную сцену полнометражного фильма "АССА", режиссера Сергея Соловьева.

При поиске музыкантов для записи в финальной сцене фильма режиссер поначалу отверг кандидатуру Виктора Цоя, так как он показался режиссеру невыразительным. Но после того, как режиссер побывал на концертах Цоя, то сразу изменил свое мнение и утвердил его на съемки.

Кино (Виктор Цой) – Перемен! (слушать онлайн)

"Звезда по имени Солнце"

Слова и музыку этой песни Виктор Цой написал в Казахстане во время съемок фильма "Игла", в нем она позже и прозвучала. По словам режиссера Рашида Нугманова, родилась эта композиция именно в его квартире в Алма-Ате осенью 1987 года. Одноименный альбом вышел через два года.

Вскоре после выхода этого альбома возникла версия о том, что песня представляет собой перевод какой-то зарубежной песни. Хотя доказать это так никто и не смог.

Кино (Виктор Цой) – Звезда по имени Солнце (слушать онлайн)

"Группа крови"

Впервые песня прозвучала на фестивале, но настоящий фурор имел все-таки одноименный альбом, где песня "Группа крови" была главной. Всего за несколько дней "пиратские" копии песни розлетелись по всему СССР.

Композиция стала настоящим хитом после выхода фильма "Игла". Позже песня не раз переиздавалась и перепевалась, существует и оригинальный англоязычный вариант "Blood Type".

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Что примечательно, во время написания песни в советской армии не использовались нашивки с группой крови. Кроме того, обычно в армии группа крови не указывается на форме в тех местах, которые в ходе боевых действий могут быть потеряны (в том числе и на рукаве, так как бойцу может оторвать руку).

Кино (Виктор Цой) – Группа крови (слушать онлайн)

"Пачка сигарет"

Если бы эта песня писалась бы сегодня, то музыкантов точно бы обвинили в пропаганде курения. Аранжировщик композиции Юрий Каспарян утверждает, что подбирал музыку к песне используя сухой математический подход и сам не ожидал, что получиться такая интересная мелодия.

Эта композиция, наверное, одна из любимых у группы "ВВ". Коллектив постоянно исполняет украинскую версию этой песни, также группа записала ее в русском и английском вариантах.

Кино (Виктор Цой) – Пачка сигарет (слушать онлайн)

"Кукушка"

Композиция вошла в "Черный альбом", который был сведен музыкантами уже после трагической гибели Виктора Цоя. Эта же песня является одной из последних, которую успел написать Цой. Музыкант написал всю музыку и текст, но это были лишь черновые записи. Работа над песней проходила в латвийском поселке Плиеньциемс, где музыкант провел свое последнее лето.

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Премьера песни состоялась осенью 1990 года на большом концерте памяти Виктора Цоя, который проходил в московском "ДС Лужники". Композиция прозвучала в черновом варианте, который так и не был издан официально. Эта версия произведения звучит в финале документального фильма "Человек в черном", что является, по сути, пост-релизом мемориального концерта.

Лучшие каверы на эту песню создали российские музыканты из группы "Би-2" и певица Земфира.

Кино (Виктор Цой) – Кукушка (слушать онлайн)

"Восьмиклассница"

В начале 80-х Виктор Цой играл в небольшой рок-группе при ПТУ. После выступления он познакомился с юной девушкой, поклонницей его творчества, и это знакомство вскоре переросло во влюбленность. Молодые люди проводили много времени вместе, гуляли, ходили в кино.

Никогда бы не подумал, что я способен еще на такие романтические отношения, – признавался впоследствии сам музыкант.

Придя с очередного свидания, Цой буквально за 20 минут написал песню "Восьмиклассница", которую посвятил своей девушке. Текст песни, по сути, стал переводом одного из совместных вечеров пары.

Музыканты группы "Кино" записали эту композицию совместно с музыкантами группы "Аквариум" для своего дебютного альбома "45". Трек получился с дефектом: по рассказам участников тех событий, Борис Гребенщиков не в ту сторону повернул ручку на оборудовании и вместо 38-й скорости включил 9-ю. Из-за этого песню в будущем не удалось записать на виниле.

Кино (Виктор Цой) – Восьмиклассница (слушать онлайн)

"Видели ночь"

Песня о бурной "кассетной" молодости! Правда, вокруг авторства этой песни до сих пор идут споры. Многие ошибочно приписывают авторство песни молдавской группе "Zdob si Zdub", но на самом деле коллектив просто перепел этот хит, сделав аранжировку и украсив композицию национальными мотивами.

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Эту песню в середине 80-х написал Виктор Цой, а группа "Кино" исполняла ее чаще всего на квартирниках, в акустическом варианте.

Кино (Виктор Цой) – Видели ночь (слушать онлайн)

"Спокойная ночь"

Желающих толковать смысл песен Виктора Цоя – тысячи. Одной из таких композиций является "Спокойная ночь". Наверное, музыкант очень бы удивился, если бы узнал, какой разный подтекст и какие символы умудряются находить в словах песни отдельные мыслители.

Ночь для меня – это особое время суток, когда исчезают все отвлекающие факторы. Ночь наполняет меня ощущением мистики. Можно сказать, что ночь дает мне чувство романтики,

– так говорил Цой.

Вкладывал ли он какой-то таинственный смысл в текст "Спокойная ночь" – остается только гадать.

Кино (Виктор Цой) – Спокойная ночь (слушать онлайн)

"Странная сказка"

Эта композиция вошла в альбом "Звезда по имени Солнце", однако она никогда не исполнялась на концертах. Также не сохранилось и акустического варианта композиции.

Кино (Виктор Цой) – Странная сказка (слушать онлайн)