Виктор Янукович подал в суд иск против на генпрокурора Луценко

13 сентября в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором суд рассмотрит иск президента-беглеца Виктора Януковича против генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на судебный реестр.

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В реестре указывается, что суд рассмотрит иск о защите деловой репутации и возражения недостоверной информации в котором Янукович обвиняет Луценко в оскорблении чести и достоинства.

Заседание запланировано на 13 сентября. Детали дела пока неизвестны.