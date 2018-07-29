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Виктор Янукович подал в суд иск против на генпрокурора Луценко

123 Читати новину українською
Виктор Янукович
Виктор Янукович / УНН

13 сентября в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором суд рассмотрит иск президента-беглеца Виктора Януковича против генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на судебный реестр.

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В реестре указывается, что суд рассмотрит иск о защите деловой репутации и возражения недостоверной информации в котором Янукович обвиняет Луценко в оскорблении чести и достоинства.

Заседание запланировано на 13 сентября. Детали дела пока неизвестны.

Теги: Новости Киева Юрий Луценко Виктор Янукович Новости политики
Источник: 24 Канал
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