В клинике имени Склифосовского в Москве заметили мужчину, похожего на бывшего президента Украины Виктора Януковича, который в период Майдана в 2014 году бежал в Россию.

Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник, который общался с дежурным врачом.

По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу, 16 ноября, в неподвижном состоянии. У экс-президента Украины заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

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Свои травмы Янукович якобы получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте. Именно оттуда беглого президента в карете скорой медицинской помощи и доставили в больницу.

Во время этого Януковича сопровождали несколько человек. В больнице на короткое время ограничили доступ для посетителей. Затем экс-президент был направлен в реанимацию, но вскоре его отвезли в какую-то частную клинику.

Пока ни сам Янукович, ни его адвокаты не подтвердили, однако и не опровергли информацию о его госпитализации.

Отметим, что, вероятно, якобы внезапная травма Януковича может быть совсем неслучайной, а то и вымышленной. Ведь уже в понедельник, 19 ноября, экс-президент должен был выступить с речью последнего слова в Оболонском райсуде Киева в деле по подозрению в государственной измене.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.