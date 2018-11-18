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      Виктор Янукович попал в больницу, – СМИ

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      Виктор Янукович попал в больницу
      Виктор Янукович попал в больницу / 24 канал

      В клинике имени Склифосовского в Москве заметили мужчину, похожего на бывшего президента Украины Виктора Януковича, который в период Майдана в 2014 году бежал в Россию.

      Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник, который общался с дежурным врачом.

      По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу, 16 ноября, в неподвижном состоянии. У экс-президента Украины заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

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      Свои травмы Янукович якобы получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте. Именно оттуда беглого президента в карете скорой медицинской помощи и доставили в больницу.

      Во время этого Януковича сопровождали несколько человек. В больнице на короткое время ограничили доступ для посетителей. Затем экс-президент был направлен в реанимацию, но вскоре его отвезли в какую-то частную клинику.

      Пока ни сам Янукович, ни его адвокаты не подтвердили, однако и не опровергли информацию о его госпитализации.

      Отметим, что, вероятно, якобы внезапная травма Януковича может быть совсем неслучайной, а то и вымышленной. Ведь уже в понедельник, 19 ноября, экс-президент должен был выступить с речью последнего слова в Оболонском райсуде Киева в деле по подозрению в государственной измене.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме госизмены, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.

       

      Теги: Москва Здоровье Новости России Виктор Янукович Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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