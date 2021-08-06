Девушку искали полиция, спасатели, волонтеры, но это было безрезультатно. Тело случайно увидел рыбак среди водоема 4 августа.

Викторию в местных телеграмм-каналах назвали "девушка с розой" из-за татуировки на правой руке.

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Признаков насилия не было

Рыбак сразу сообщил о находке правоохранителям. Как говорит волонтер Александр Гуманюк, он сам помогал извлекать тело. Мужчина осматривал его, признаков насильственной смерти не увидел. Разве что были немного потерты колени и пятки, но это могло произойти из-за того, что тело тянула вода по дну.

В Нацполиции Харьковщины говорят, что пока открыли уголовное производство по статье убийство. Сейчас ждут результатов экспертизы, чтобы знать точно.



4 августа рыбак нашел тело Виктории Лукашовой под Харьковом / Фото с телеграма "ТРУХА. Харьков"

Не умела плавать

Виктория отдыхала со своим парнем Стасом, братом и его женой в селе Русские Тишки на пляже базы "Аква". Там они праздновали день рождения одного из друзей. Компания употребляла алкоголь. Впоследствии несколько молодых людей навеселе пошли арендовать катамараны. Других друзей они встретили на противоположном берегу.

Виктория была на катамаране со своим парнем, братом и его женой. Когда родственники узнали об этом, то очень удивились, потому что девушка не умела плавать. Погибшая даже не брала с собой купальник, потому что боялась заходить глубоко. В день гибели Виктория тоже оделась в шорты и футболку.



Девушка праздновала с компанией день рождения друга / Фото из телеграма "ТРУХА. Харьков"

Каждый говорит разное

Очевидцев по очереди спрашивали, что случилось в этот день, но их показания разные. Кто-то говорит, что она ныряла возле катамарана или плавала возле него. Хотя известно, что она этого не умела. Потом говорили, что она устала крутить педали и села позади. Через некоторое время друзья оглянулись – девушки не было.

Волонтер Александр Гуманюк говорит, что парень нырял несколько раз, чтобы найти Викторию. Это ему рассказали работники пляжа, которые увидели его темные глаза. Это как раз бывает тогда, когда человек много находится в воде.

Очевидцы также рассказывают, что друзья пьяными спали, когда приехала полиция. Позже девушка из компании написала в соцсети, что Викторию никто не знал. Хотя на самом деле погибшая знала многих.

Сейчас продолжаются следственные действия. Вероятно, произошел несчастный случай под действием алкоголя. С катамарана девушка, говорят, не могла упасть просто так, потому что он был достаточно надежен.



Друзья говорят разные версии насчет гибели Виктории / Фото из телеграма "ТРУХА. Харьков"

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