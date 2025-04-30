У нас есть юридические основания утверждать, что Виктория Рощина умерла в результате пыток, – Лубинец

У Украины есть юридические основания утверждать, что журналистка Виктория Рощина умерла в российском плену в результате пыток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

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Россияне пытали Викторию Рощину

Дмитрий Лубинец рассказал, что во время заседания Рабочей группы пункта 4 украинской Формулы мира он уже проинформировал международных партнеров о ситуации с Викторией Рощиной.

Неоднократно мы на наших заседаниях обсуждали этот вопрос. И я их проинформировал, что у нас подтвердилась информация, что российская сторона передала тело Виктории Рощиной. Я не могу публично сейчас раскрывать детали, но скажу так, что у нас есть юридические основания и установленные факты, что к Виктории Рощиной были применены пытки, в результате которых вероятно она умерла,

– сказал Лубинец.

По словам омбудсмена, Украина неоднократно подчеркивала содействие международных партнеров возвращению Виктории Рощиной, которую незаконно задержали россияне.

Лубинец добавил, что он также неоднократно направлял письма через международные организации к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Напомним, россияне вернули тело пленной журналистки Виктории Рощиной с признаками вскрытия – без некоторых внутренних органов. Вероятно, так россияне пытались скрыть тот факт, что смерть наступила в результате удушения.