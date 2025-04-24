Умерла в российском плену: на теле журналистки Виктории Рощиной обнаружили следы пыток

В Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену осенью 2024 года. На нем обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения.

Детали рассказал начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в четверг, 24 апреля. Об этом сообщает "Слідство.Інфо", передает 24 Канал.

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Что известно о пытках

Тело было идентифицировано с помощью молекулярной экспертизы – образцы ДНК отобрали у родителей Виктории.

Причины смерти журналистки установить не удалось из-за состояния тела, в частности мумификации. Запланировано провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу с участием французских экспертов.

По словам Белоусова, на теле Виктории обнаружили многочисленные признаки пыток, в частности ссадины, кровоизлияния и сломанное ребро. Кроме того, эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

Телесные повреждения были нанесены при жизни. Поэтому высока вероятность, что к ней применялись пытки. О причинах смерти, дате и месте, причастных лицах – информация устанавливается,

– говорит чиновник.

Напомним, признаки насильственной смерти обнаружили на теле "азовца" Александра Ищенко, который умер в российской колонии. "Россияне сделали все, чтобы мы не смогли его узнать и не узнали истинную причину (смерти – 24 Канал)", – рассказала жена военного.