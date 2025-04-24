Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Почему не называют причину смерти Виктории Рощиной

Как стало известно из расследования журналистов "Слідство.Інфо", Рощину пытали в плену.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов подтверждает это. На теле журналистки обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения – это ссадины и кровоизлияния на разных частях тела. Также было сломано ребро.

Эксперты увидели и возможные признаки применения электротока. Но это еще предстоит уточнить во время дополнительной судебно-медицинской экспертизы с участием международных экспертов.

Из-за состояния тела, изменения и из-за мумификации, по результатам судебно-медицинской экспертизы, установить причины смерти не удалось. Поэтому были отобраны образцы и сейчас решается вопрос с участием французских экспертов для проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти,

– пояснил Белоусов.

Рощина была фрилансером "Украинской правды". Поэтому главный редактор издания, Севгиль Мусаева, заявила: в СМИ знали, что тело Рощиной вернули. Но эту информацию не разглашали.

"Нам было известно о том, что в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено тело, предварительная экспертиза которого установила совпадение с ДНК фрилансера УП Виктории Рощиной. Но поскольку семья настаивала на проведении дополнительных международных экспертиз, мы не обнародовали эту информацию", – сказала медийщица.

По данным правоохранителей, тело Виктории Рощиной вернули в Украину 25 февраля 2025 года. У ее родителей отобрали образцы ДНК и пришли к выводу, что это именно Вика.