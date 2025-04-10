На Буковине 27-летнюю девушку до смерти забил ее 18-летний парень, – СМИ

10 апреля в больнице Черновцов умерла 27-летняя Виктория Тоненчук из Глыбоки, которую, вероятно, избил знакомый. Девушка была в крайне тяжелом состоянии – в глубокой коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как рассказали в полиции, 5 апреля Викторию с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у потерпевшей кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, а также гематомы почки, передает 24 Канал.

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Смертельное избиение

В комментарии "Суспільному" врач отделения анестезиологии Игорь Костив рассказал, что у девушки также были множественные ссадины и ушибы лица, туловища, рук и ног.

Следователи рассматривают версию, что Викторию избил знакомый. Между тем в СМИ пишут, что нападавшим был ее 18-летний парень, житель Глыбоки. Отмечается, что он второй раз сильно избил девушку. Также знакомые Виктории сообщают, что вероятный нападавший мог сбежать за границу. Впрочем, в полиции опровергли эту информацию.

В сети публикуют фото вероятного убийцы 27-летней девушки / Фото "Черновицкий луч"

Нападавший мог сбежать за границу / Скриншот

Виктория Тоненчук после первого избиения своим парнем / Фото "Черновицкий луч"

Напомним, что в Днепропетровской области мужчина много раз ударил 4-летнюю дочь много раз по голове и туловищу ремнем и рукой, в результате чего ребенок погиб.