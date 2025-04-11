Что уже известно, – сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг заместителя начальника следственного управления Сергея Бузумурги.

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Полиция о причине смерти Виктории Тоненчук

В полиции рассказали, что уже отобрали необходимые образцы. Также сделали все исследования, которые в дальнейшем позволят правоохранителям назначать и проводить все необходимые судебные экспертизы. Бузумурга отметил, у подозреваемого отобрали образцы еще с 6 апреля.

В момент поступления заявления с ним проведены так же все необходимые следственные розыскные действия, которые делают невозможным потерю этих следов в дальнейшем. Все сделано еще сразу,

– заверил заместитель начальника следственного управления.

Как сообщили в полиции накануне, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Виктории Тоненчук стала закрытая внутричерепная травма с ушибом вещества головного мозга и развитием субдуральной гематомы, возникшей после избиения.

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У девушки есть и другие травмы. Они будут описаны в заключении судебно-медицинских экспертов.

Но это (закрытая внутричерепная травма – 24 Канал) является основной травмой, которая является причиной следственной связи с наступлением смерти,

– подчеркнул Бузумурга.

Относительно того, имел ли место алкоголь, – этот вопрос уже будет подробно освещен в заключении судом медицинских экспертов. В то же время заместитель начальника следственного управления отметил, что в таких случаях полиция исследует и кровь на содержание всех веществ.

Есть ли доказательства, что травма наступила из-за действий подозреваемого

Также Бузумурга ответил на вопрос журналистов, есть ли доказательства того, что травма наступила именно из-за действий подозреваемого, а не из-за падения.

Это версия, конечно, рассматриваемая. Поскольку предыдущая версия была, что в результате падения. Мы проводим досудебное расследование. На сегодня у нас есть основание считать, что это действие травматического характера, вызвано нашим подозреваемым,

– заявил полицейский.

Рассказал, сначала Викторию доставили в Глыбокскую больницу. Оттуда и поступило сообщение в полицию, что попала девушка без сознания, "обстоятельства по причине телесных повреждений неизвестны".

Так же написал заявление отец. Обстоятельства неизвестны,

– подчеркнул заместитель начальника следственного управления.

Кто именно вызвал скорую и полицию, – Бузумурга не уточнил. Впрочем, сказал, что все это известно и есть в материалах производства.

Также призвал очевидцев прийти в полицию. Заявил, что сейчас все версии рассматриваются и проверяются.

Пишут (в соцсетях – 24 Канал), а никто не приходит и не дает показаний по данному поводу. Кому известно, может, кто-то есть очевидец, – пусть приходят в полицию, к следователю, дают показания. Это все будет учтено во время досудебного расследования,

– отметил Бузумурга.

В полиции не рассказали, что говорит подозреваемый. Отметили, все в материалах производства.

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Меру пресечения еще не избрали

Сроки досудебного расследования определены Уголовно-процессуальным кодексом. С момента сообщения о подозрении полицейские имеют два месяца, чтобы принять процессуальное решение.

Бузумурга отметил, если будут проведены все следственные действия, все полученные выводы, всех экспертиз, – конечно будет принято процессуальное решение. Если нет, – полицейские будут обращаться к прокурору с ходатайством о продлении срока досудебного расследования.

На момент брифинга полиции подозреваемый еще не находился под стражей. Бузумурга отметил, что суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения.

Он (подозреваемый – 24 Канал) на сегодня есть в суде и принимает участие в рассмотрении ходатайства,

– сказал заместитель начальника следственного управления.

По его словам, пока неизвестно, в каких отношениях подозреваемый был с потерпевшей. Правоохранители еще исследуют это.

Также Бузумурга отметил, что полицейские провели следственно-розыскные действия, собрали доказательства, показания свидетелей, выводы судебно-медицинских экспертиз. По результатам этого приняли решение, составили сообщение о подозрении, согласовали у прокурора, вручили письменное уведомление о подозрении и обратились в суд с ходатайством о мере пресечения. Отметил, есть процедура, предусмотрена статьей 208 УПК.

Задержание во время совершения преступления или задержание непосредственно после, если очевидец, в том числе и потерпевший, укажет, что это лицо только что совершило преступление. У нас этих оснований, обстоятельств на момент регистрации, поступления не было. Без сознания и она не могла ничего сказать нам, конечно,

– подчеркнул Бузумурга.

Также подтвердил, что после первого избиения было написано заявление. Подчеркнул, речь идет о преступлении частного обвинения, – он расследуется только по заявлению потерпевшей.

Заместитель начальника следственного управления подчеркнул, что есть результат. Однако, согласно Конституции, лицо является невиновным, пока его вина не будет установлена в суда.

"Мы ее подозреваем, мы не обвиняем. Вручили подозрение, суд изберет меру пресечения. Продолжается досудебное расследование. По результатам примем решение. Окончательную точку в этом деле положит суд", – подчеркнул Бузумурга.