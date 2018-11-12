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      Виктория Бекхэм и "обнаженная" Ким Кардашян: чем запомнилась церемония People's Choice Awards

      214 Читати новину українською
      Виктория Бекхэм на People's Choice Awards
      Виктория Бекхэм на People's Choice Awards / GettyImages

      В воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике (штат Калифорния) состоялась ежегодная церемония вручения премий People's Choice Awards. Что интересно, выбирают победителей простые люди, которые голосуют за своих любимцев в сети.

      На красной дорожке торжественной церемонии появились многочисленные знаменитости из киноиндустрии, телевидения, шоу-бизнеса.

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      Британский дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала элегантный костюм белоснежного цвета с черными туфлями-лодочками на шпильке.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Who What Wear (@whowhatwear)

      Выход Ким Кардашян в очередной раз поразил эпатажностью и откровенностью. Звезда реалити-шоу надела "обнаженное" платье от Jean Paul Gaultier с белой обувью на каблуках.

      Актриса Скарлетт Йохансон поразила раскованным образом в топ-корсете с открытым декольте и черными брюками с высокой посадкой. Звезда дополнила look широким ремнем и туфлями с декорированными ремешками. Именно она получила награду в номинации "Актриса года" за роль Черной вдовы в фильме "Мстители: Война бесконечности".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Snazzy App (@snazzy_app)

      Самый яркий наряд выбрала Рита Ора – платье от Versace лавандового цвета, украшенное золотом, прекрасно подчеркнуло фигуру певицы.

       

      Теги: LifeStyle Награды Кино Музыка Ким Кардашян Виктория Бекхэм
      Источник: 24 канал
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